В подземном переходе, примыкающего к станции метрополитена «Буюк ипак йули» в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, обрушилась часть подвесного потолка из композитных панелей (алюкобонд), сообщила пресс-служба МЧС.

Инцидент произошёл 12 августа примерно в 14:30. В происшествии никто не пострадал.

Как выяснилось позже, часть конструкции обрушилась под тяжестью воды, скопившейся в результате полива газона, который находится над подземным переходом.

Фото: МЧС.

«Последствия обрушения были незначительными. В течение нескольких минут площадка была очищена от фрагментов подвесного потолка», — говорится в сообщении МЧС.

В конце июля в социальных сетях распространилось видео со стекающей с потолка воды при входе/выходе в подземный переход у станции метро «Буюк Ипак Йули». Тогда руководство УП «Тошкент метрополитени» сообщило, что данный подземный переход не относится к объекту Ташкентского метрополитена. По данным предприятия, переход, его содержание и эксплуатация находятся в юрисдикции администрации хокимията Мирзо Улугбекского района Ташкента.