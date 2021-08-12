На платформе E-AUKSION завершился онлайн-аукцион по продаже места для установки стационарного радара на перекрёстке улиц Хамида Олимджана и Абдуллы Кадыри (путепровод) в Мирабадском районе Ташкента. Торги длились с конца июля, обратил внимание Spot.uz.

Транспортный поток на этом участке оценивается в 32 тысячи автомобилей.





Стартовая цена в 36,7 млн сумов по итогам аукциона выросла в 95 раз. Иностранное предприятие Tech Age предложило самую высокую цену — 3 млрд 496 млн 762,5 тысяч сумов. Вторым победителем стала компания 64-BIT, предложившая 3 млрд 494 млн 925 тысяч сумов.

Как отмечает Spot, с весны 2021 года предприниматели могут устанавливать на дорогах камеры и радары для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Места закрепляются через аукцион — победители получат локации на неограниченный срок с правом передачи другим предпринимателям.

Ожидается, что за счет привлечения предпринимателей в 2021—2022 годах в стране будет установлено 3356 видеокамер и 763 радара.

Сейчас на аукцион выставлено свыше 340 лотов во всех регионах.