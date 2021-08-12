Глава Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева поддержала идею посвятить муралы (рисунки на стенах многоэтажных домов) спортсменам олимпийский сборной Узбекистана.

Она напомнила, что в прошлом году стал широко известен мурал в Сергелийском районе, созданный молодым художником Хасаном Майчеевым, посвященный врачам.

На днях художники-иллюстраторы компании Novda Group выступили с предложением запечатлеть для истории результаты спортсменов Узбекистана на Олимпиаде-2020 в Токио с помощью муралов на боковых стенах многоэтажек.

«Воплощение этой задумки станет знаком глубокого уважения и признательности нашим спортсменам», — считает Танзила Нарбаева.

«Такие инициативы — это еще одно доказательство тому, что у нас в стране много талантливой и деятельной молодежи. Искусство нужно поддерживать. В искусстве хранится история. Стрит-арт и паблик-арт в руках смелых и ярких становятся инструментом для переосмысления городской среды», — подчеркнула глава Сената.

Визуализация предложенных муралов



