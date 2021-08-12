Хаузак — первая ласточка газового мегапроекта «Кандым-Хаузак-Шады», реализуемого «ЛУКОЙЛом» в Узбекистане. В 2007 году была начата добыча газа. Общий объем инвестиций «ЛУКОЙЛа» в развитие промысла Хаузак составил 1,1 млрд долларов.

Хаузакский газовый промысел, входящий в состав месторождения Денгизкуль, находится в Бухарской области, в зоне пустыни Кызылкум. Месторождение было открыто в 1967 году, его Северо-Восточная часть введена в эксплуатацию в 1981 году. Участки Хаузак и Шады в тот период были законсервированы ввиду высокого уровня затрат на добычу и очистку газа, высокого содержания серы в извлекаемом сырье, а также из-за сложных условий разработки.

Пустынные барханы Кызылкума поглотили в своих недрах сокровища Хаузака еще на долгие годы. Разработка месторождений оказалась невозможной, что доказало превосходство природы над техническим прогрессом.

Подписание соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту «Кандым-Хаузак-Шады» в 2004 году стало точкой отсчета истории деятельности российского нефтегазовой компании «ЛУКОЙЛ» на благодатной узбекской земле. Вступление СРП в силу в ноябре 2004 года ознаменовало начало нового этапа освоения месторождения Хаузак.

С этого момента начались подготовительные работы по покорению безжизненных пустынных земель в Бухарской области. Колонны передовой техники и тяжелых машин направились на освоение богатых газом недр пустыни. Активно началась работа по проведению сейсморазведки на суше и в акватории озера, бурение эксплуатационных скважин, проектирование и масштабное строительство объектов системы сбора установки предварительной подготовки газа и опорной базы промысла.

Бурение на промысле Хаузак-Шады началось летом 2006 года. Словно оазисы в пустыне, один за другим стали вырастать производственные объекты, скважины и вахтовые поселки, оснащенные всем необходимым для комфортного проживания работников в непростых климатических условиях. Они образовали целый комплекс, отвечающий современным международным стандартам производства и промышленной безопасности.

В том же году «ЛУКОЙЛ», отличающийся строгим соблюдением норм экологической безопасности, для утилизации шламов, получаемых в процессе бурения, ввел в эксплуатацию полигон утилизации буровых отходов на участке Хаузак. При разработке участка Хаузак была реализована современная концепция безвредного производства, позитивно влияющая на экологическую обстановку акватории озера и региона в целом.

Сложные климатические условия пустыни не были препятствием для вахтовиков промысла в реализации проекта. В аномально жаркую погоду даже для Узбекистана, когда на солнце термометр зашкаливал за шестьдесят градусов, на промысле полным ходом шли работы. Жгучее солнце, обжигающе горячий ветер, пыльные и песчаные вихри летом и морозы зимой только закалили преданность делу профессиональных специалистов Хаузака. Стойкий командный дух коллектива «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» стал залогом больших результатов и основой для новых трудовых достижений в выполнении громадных, но реальных планов.

Персонал работал с большой отдачей и энтузиазмом, приближая важный момент в жизни молодого промысла — его запуск. Хаузак жил в ожидании первого кубометра газа, сравнимого с первым вдохом младенца, появившегося на свет, в ожидании начала своей долгой трудовой жизни с глубокой верой в собственный успех.





Это свершилось 7 ноября 2007 года. Около 22:00 была запущена в работу первая добывающая газовая скважина №162 — ЦДГ «Хаузак» начал свою работу. Его первые кубометры устремились от скважин через кустовые площадки и УППГ в товарный трубопровод как результат ожидания и тяжелого труда тех, кто принимал участие в строительстве и пуско-наладочных работах. Особенно запомнился момент, который навсегда останется в памяти присутствующих при пуске. Находясь на точке врезки, все с нетерпением ждали, когда дрожащая от мощи первого добытого потока газа стрелка манометра приблизится к заданному значению и первые объемы товарного газа войдут в газотранспортную систему УДП «Мубарекнефтегаз».



Вахтовый поселок

7 ноября 2007 года на Хаузаке началась постоянная добыча газа. Эта дата является знаменательной вехой реализации СРП. Гигантские усилия по обустройству промысла и ожидания начала добычи увенчались успешным запуском Хаузака.

Спустя ровно год благодаря эффективному управлению и самоотверженному труду работников здесь был достигнут проектный уровень добычи газа в объеме три млрд куб. м в год.

Первоначально был введен в эксплуатацию пусковой комплекс, состоящий из 10 скважин, 3 кустовых площадок, установки предварительной подготовки газа (УППГ), систем внутренних и внешних трубопроводов, системы энергоснабжения, вспомогательных объектов.





Параллельно с началом масштабных работ по бурению скважин и проектированию технологических объектов началась работа по формированию газового промысла. За Хаузаком прочно закрепилось почетное звание «кузницы кадров» для будущих проектов «ЛУКОЙЛа». Многие работники, прошедшие школу Хаузака, в настоящее время занимают высокие должности на других объектах компании — на Гиссаре, Кандымском ГПК, в административном офисе в Ташкенте, а также на других зарубежных проектах «ЛУКОЙЛа».

Год за годом набирали обороты объемы добычи газа, расширялась география осваиваемых участков. Так, в конце 2011 года начата добыча газа на участке Западные Шады. В конце 2014 года на участке Хаузак запущена дожимная компрессорная станция (ДКС) с центробежными компрессорами MAN Diesel & Turbo. Станция представляет собой высокотехнологичный комплекс.

Ввод ее в эксплуатацию совместно с модернизацией установки предварительной подготовки газа (УППГ) увеличил проектную мощность подготовки и транспортировки природного газа на промысле до четырех млрд кубю м в год.

В мае 2015 года в рамках проекта «Ранний газ Кандыма» были запущены в эксплуатацию УППГ на месторождении Кувачи-Алат и участке Северный Шады Денгизкульского месторождения. Предварительно подготовленный газ с УППГ «Кувачи-Алат» по газопроводу направляется на УППГ «Северные Шады», где по отдельной линии повторно проходит сепарацию газа. Так же на УППГ «Северные Шады» по отдельной линии предварительно подготавливается добытый газ с участка Северные Шады. Максимальная мощность УППГ «Северные Шады» составила 2,126 млрд куб. м газа в год. Это помогло осуществить более полную загрузку производственных мощностей Мубарекского газоперерабатывающего завода.





Цех добычи газа «Хаузак» включает в себя:

участок Хаузак-Шады Денгизкульского месторождения: 49 добывающих скважин и 10 кустовых площадок, установка предварительной подготовки газа (УППГ) «Хаузак», дожимная компрессорная станция (ДКС) «Хаузак», коммерческий узел учета газа и товарного газопровода;

участок «Кувачи-Алат»: 22 добывающие скважины, 2 газосборных пункта, 1 кустовая площадка, УППГ «Кувачи-Алат», узел оперативного учета и межпромысловый газопровод до УППГ «Северные Шады»;

северная часть участка «Шады»: 11 добывающих скважин, УППГ «Северные Шады», коммерческий узел учета газа и газопровод транспортировки подготовленного газа на Мубарекский ГПЗ.

Подготовленный газовый конденсат с УППГ «Кувачи-Алат и УППГ «Северные Шады» транспортируется автоцистернами на пункт слива конденсата, расположенный на УППГ «Хаузак». Здесь вместе с подготовленным газовым конденсатом участка «Хаузак» направляется в емкости хранения для последующей откачки насосами стабильного конденсата по конденсатопроводу на Бухарский нефтеперерабатывающий завод.

Весь технологический процесс добычи, подготовки и транспортировки природного газа и газового конденсата ЦДГ «Хаузак» ведется и контролируется инженерами производственно-диспетчерской службы цеха с автоматизированной системой пульта управления. Центральные операторные оснащены передовым и современным программным и техническим обеспечением. Объект оснащен современными средствами автоматики, блокировок, противопожарной сигнализации и систем газообнаружения. Это позволяет минимизировать риски аварийных ситуаций на производственных объектах.

На правах рекламы.