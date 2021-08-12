В результате взрыва баллона в грузовом автомобиле на территории газовой заправочной станции на улице Кимёгарлар в Навои пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС.

Управление по чрезвычайным ситуациям получило сообщение о пожаре на заправке 12 августа в 19:16. На место инцидента направились девять пожарно-спасательных экипажа. Первый из них прибыл на место происшествия в 19:18. Огонь был локализован в 19:45, потушен в 19:53.

По данным МЧС, при сливе сжиженного газа из грузовика ЗИЛ-130, предназначенного для перевозки пропана, произошёл разрыв (взрыв) газового баллона, который был установлен в автомобиле для личного пользования. Сама ёмкость для перевозки сжиженного не повреждена.

В результате инцидента ожоги различной степени получили водитель автомобиля «Москвич-412» и трое его пассажиров, находившихся рядом. Погибших нет. По данным Telegram-канала Navoiy Kanal, среди них сильнее всего пострадал С. И. (1995 года рождения) с площадью ожога 94−95% поверхности тела.