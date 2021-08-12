Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов в интервью проекту Ular ответил на вопросы о возможном давлении или вмешательстве в работу агентства, а также рассказал, как будет работать система декларирования государственных служащих.

«Давлений и вмешательств не было. Но звонили и говорили: „Оказывается, вы подняли эту тему, но на это есть причины“. Мы всё делали в рамках законодательства и эти вещи не приостанавливались», — сказал глава агентства.

По его словам, некоторые министерства и ведомства «создают препятствия для полноценной работы агентства».

«То есть, если мы отправляем обращение в какое-нибудь ведомство, то не отвечают вовремя, или, когда вносятся представления о коррупционных факторах, руководители говорят, что это не коррупционные факторы. К нашим представлениям относятся по-другому», — подчеркнул он и напомнил, что в указе президента от 6 июля определена ответственность за оказание сопротивления деятельности агентства.

Акмал Бурханов также отметил, что бывают случаи, когда агентство выходит с инициативой, а другие ведомства при согласовании проекта пытаются исключить то или иное предложение.

«Если на наше представление реагировали неадекватно, мы вносили предложения по привлечению их к ответственности. Такие случаи встречаются и сегодня. Некоторые министерства и ведомства всё ещё не хотят признавать агентство. Если мы поднимаем какие-то коррупционные факторы, есть те, кто говорит, что „это не так“. Это нужно признать. Но самое главное — нет давления», — добавил директор Антикоррупционного агентства.

Он уточнил, что давление могло бы быть, если бы агентство подчинялось какому-то ведомству.

«Мы сейчас подчиняемся только президенту и подотчётны перед парламентом. Поэтому в этом вопросе нет давления», — сказал Акмал Бурханов.

О системе декларирования доходов госслужащих

Указом президента с 1 января 2022 года вводится декларирование доходов и имущества госслужащих, их супругов и несовершеннолетних детей. Им будет запрещено иметь счета и имущество за рубежом. Будет введена ответственность за непринятие мер по раскрытию и предотвращению конфликта интересов.

«Вы сможете узнать, [сколько зарабатывает министр, где у него есть жильё]. Но здесь есть вопрос неприкосновенности имущества и прав человека. Мы сейчас думаем с учётом зарубежного опыта. Где-то берётся на уровне области, где-то — на уровне района. То есть сумма дохода будет точно показана: в каком банке есть депозит, какую зарплату получает ежемесячно, какая дополнительная зарплата. В плане имущества, к примеру, будет указана модель автомобиля, его стоимость», — заявил глава агентства.

Он уточнил, что в плане имущества у Антикоррупционного агентства, как у органа, координирующего систему декларирования, «будут все данные — улица, дом, все документы по автомобилю».

«Это очень сложная система. То есть будет видно, когда зарегистрирован автомобиль, на основании какого договора о купле-продаже, кто был прежним владельцем — всё это будет… Мы будем ещё думать, какую часть дохода будем раскрывать общественности. Точно будет раскрыта зарплата, но, к примеру, имущество будет обнародовано в разрезе района. Например, будем говорить, что в Юнусабадском районе Ташкента», — пояснил Акмал Бурханов.

О запрете иметь имущество и банковские счета за рубежом

Директор подчеркнул, что установление этого запрета — уже большое изменение. По его словам, в случае переписывания имущества на знакомого настоящие владельцы не будут освобождены от ответственности.

«То есть, если в рамках какого-то дела, изучения выяснится, что он является настоящим владельцем того имущества, то он не будет освобождён от ответственности. Мы много таких примеров видели. Не буду говорить кто конкретно. Вот 5−6 лет назад мы видели большие, громкие дела (скорее всего, речь о деле Гульнары Каримовой — ред.). До сих пор рассматриваются вопросы по возвращению в Узбекистан их имущества за рубежом. Кто вам скажет, что это на их имени? Даже 10% не принадлежит им. Принадлежит к какому-нибудь знакомому, но в рамках уголовного дела выясняется, кто-то даёт показания: „Было на моём имени, но принадлежит этому человеку“. Это не означает, что это имущество легализовано. Оно возвращается», — указал директор Антикоррупционные агентства.

Напомним, указом президента лица, признанные виновными в совершении коррупционных преступлений, будут заносить в открытый электронный реестр. Им будет запрещено, в частности, работать на госслужбе и занимать руководящие посты в государственных образовательных учреждениях.