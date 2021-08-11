Президент Шавкат Мирзиёев 10 августа провел совещание по вопросам развития промышленности в Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.

По его словам, у этого региона есть возможности и инфраструктура для развития промышленности, но они используются не в полной мере. Президент подчеркнул, что в Ташкентской области не должен стоять вопрос о безработице.

«В 30% местах развита промышленность, в 45% — развивается, делаются первые шаги, а в оставшихся регионах промышленности нет. Нужно провести институциональные изменения, на что надо обратить внимание для развития промышленности в Ташкентской области… Очень много пустующих зданий, предприятий, которые не работают на полную мощность. Вообще в Ташкентской области не должно быть такой вещи как безработица, с учётом текущих условий», — сказал он.

Согласно презентации, представленной на совещании, уровень безработицы в региона составляет 134 тысяч человек, включая 35,8 тысяч — среди выпускников школ. Кроме того, по озвученным данным, 140,9 тысяч человек отправились за границу для работы. Всего в регионе проживают 2,9 миллиона человек (833,9 тысяч семей).

Шавкат Мирзиёев считает, что «опыт, который мы набрали по Ташкенту за последние годы, надо внедрить в Ташкентской области».

«Ташкентская область находится рядом, но нет направления. Ташкентская область осталась позади во всех сферах. Можем ли мы развивать местную промышленность? Можем, у нас есть большие возможности. И хлопок местный, и кожевенно-обувное, шелковичное сырьё. Можно развивать внутренний туризм. Нужно взять людей из отрасли строительства, электротехники, пищевой, нефтехимической, легкой промышленности, фармацевтики и перевести в Ташкентскую область, чтобы только развивать промышленность», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что необходимо решить вопрос по снижению уровня бедности в регионе.

«Есть малые промышленные зоны. И в Бостанлыке, и в Ахангаране, и в Буке, и в Бекабадском районе люди ждут — нет рабочих мест. Мы должны найти ответ по снижению уровня бедности. В течение 1−2 месяцев мы должны показать реальное изменение, мне нужен результат. Это моё требование», — заявил он.

Хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов со ссылкой на президента заявил, что возможности в области не используются в полной мере, необходимо реализовать больше новых проектов в отраслях промышленности. По его словам, Шавкат Мирзиёев поставил задачу увеличить объём промышленного производства в регионе на 40% до конца года (сейчас — 7,7 трлн сумов).

Глава областной администрации сообщил, что регион поделён на «зелёные», «жёлтые» и «красные» зоны. В «зелёных» зонах планирует расширить возможности и мощности действующих предприятий, а в неразвитых «красных» зонах — создать новые предприятия.

«Уважаемый президент поставил задачу о том, чтобы до конца года в Ташкентской области не было безработицы. Для этого у нас есть все возможности. Хокимы районов и городов просто должны правильно действовать, наладить работу, а предприниматели дальше будут сами двигаться», — сказал Даврон Хидоятов.

Он отметил, что все дороги, ведущие в Ташкент, пересекают Ташкентскую область, поэтому здесь необходимо развивать придорожный сервис и инфраструктуру. Хоким указал, что работы в этом направлении начнутся с Ахангаранского шоссе.