Вакцина от коронавируса «Спутник V», выпущенная компанией Jurabek Laboratories, одобрена российским исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом «Газете.uz» сообщил директор фармкомпании по производству Фаррух Лутфуллаев.

По его словам, сейчас ожидается поставка сырья из России. «Должны доставить во вторник или среду на следующей неделе. Как только прибудет, мы начнём производство», — сказал представитель Jurabek Laboratories.

После выпуска препарата в Россию отправят по одному образцу из каждой серии. Если исследовательский центр одобрит их, то можно будет начать применение. Произведённые на следующей неделе вакцины можно ожидать только в конце августа, уточнил специалист.

Фаррух Лутфуллаев добавил, что у компании есть государственный заказ на 2 миллиона доз «Спутника V» — по миллиону доз каждого компонента.

В середине июля Узбекистан получил партию вакцины «Спутник V» в объёме 90 тысяч доз. В конце того же месяца было объявлено, что в августе Jurabek Laboratories начнёт выпуск этого препарата.

В начале августа, комментируя сообщения о дефиците препарата, в Минздраве сообщили, что в ближайшие дни Узбекистан получит 90 тысяч доз второго компонента «Спутника V».