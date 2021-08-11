Президент Узбекистана 9 августа подписал постановление «О мерах по внедрению новой системы государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

С 15 августа 2021 года устанавливается новый порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилья, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилье, в год достижения ими возраста 18 лет выделяются однокомнатные квартиры общей площадью не менее 25 кв. м. В случае заключения брака между совершеннолетними детьми-сиротами им выдаются двухкомнатные квартиры, площадью не менее 50 кв. м. При этом детям с инвалидностью квартиры выделяются до третьего этажа многоэтажных жилых домов.

Квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретаются областными хокимиятами на первичном рынке недвижимости в многоквартирных жилых домах, построенных в городах и районах.

В случае отсутствия на первичном рынке недвижимости в соответствующих районах и городах квартир, соответствующих критериям, квартиры приобретаются на вторичном рынке недвижимости по соответствующим критериям на основании заключения территориальных комиссий «Халкпарвар».

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на основе системы «онлайн-очередь». При этом не допускается внесение изменений в данную очередь и внеочередное выделение жилья детям в обход действующей очереди.

Министерство народного образования должно ежемесячно размещать на своем официальном сайте обновленную информацию о ходе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Жилье выделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основе права собственности, но без права продажи, дарения, залога, передачи в аренду или регистрации по месту постоянного проживания в этом жилье других граждан, за исключением их самих и членов их семей (супруга или супруги, детей), до достижения ими возраста 30 лет.

При этом на основе обоснованного обращения детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, местные хокимияты предоставляют разрешение на продажу с условием расширения общей площади жилья.

В процессе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запрещается:

размещение в одном подъезде многоквартирного жилого дома квартир более одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

выделение двум и более детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, одной квартиры в многоквартирном жилом доме (за исключением случаев заключения между ними брака);

строительство для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных многоэтажных жилых домов и размещение их всех в этом доме;

выделение (приобретение) жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общежитиях.

Для приобретения и строительства жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье, 50% средств, необходимых в 2021 году, будут выделены за счет республиканского бюджета, оставшаяся часть — дополнительных и иных источников областных бюджетов.

С 2022 года в структуре средств, отведенных Министерству финансов в параметрах государственного бюджета, отдельной строкой будут указываться запланированные средства, в последующем они будут направляться путем перераспределения в областные бюджеты исходя из фактической потребности.

Создаваемой этим постановлением республиканской комиссии во главе с премьер-министром, а также хокимиятам регионов поручено до 1 декабря 2021 года принять конкретные меры по обеспечению жильем 757 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье. При этом в квартирах должны быть созданы условия, необходимые для проживания (ремонт и оснащение).

С 1 сентября 2022 года будет налажено определение потребности в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты».

С 1 сентября 2021 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут устраиваться в государственные дошкольные образовательные организации и школы без постановки в очередь.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в период их обучения в техникуме, колледже, академическом лицее или высшем образовательном учреждении будут выделяться субсидии на расходы по приобретению учебной, научной и художественной литературы (книг) один раз в каждом учебном году в пятикратном размере базовой расчетной величины (БРВ) за счет средств государственного бюджета.

Расходы воспитанников учебно-воспитательных учреждений на изучение иностранных языков в негосударственных образовательных организациях, подготовку по двум предметам, по которым сдаются экзамены для поступления в вузы, обучение на курсах по освоению кулинарного, кондитерского искусства, парикмахерского дела, компьютерной грамотности, будут компенсировать в 20-кратном размере БРВ в год за счет средств государственного бюджета.

В случае продолжения обучения в государственных вузах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплачивается стипендия в размере, повышенном на 50%, за счет средств Фонда поощрения студентов.

С 2021/2022 учебного года на выпускников «SOS — детские деревни», семейных детских домов, детей-сирот (не достигших 25 лет), взятых в опеку, на попечительство либо принятых на воспитание в семью (патронат), также распространяется дополнительная квота приема на основе государственного гранта до 1% общего количества абитуриентов вузов, установленная для выпускников домов «Мехрибонлик» и детских городков из числа круглых сирот.

С 1 сентября 2021 года внедряется новый порядок трудоустройства и обеспечения занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших учебно-воспитательные учреждения.

В частности, Министерство занятости и трудовых отношений должно организовывать ежегодное прохождение детьми практики на крупных производственных предприятиях и предприятиях сферы услуг на основе списка, составленного Министерством высшего и среднего специального образования, наладить их обучение профессиям и мониторить их занятость.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будут выделяться кредиты по программе «Каждая семья — предприниматель», без постановки в очередь.

В целях материальной, правовой и психолого-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей близким родственникам их родителей предоставляется право на усыновление (удочерение) или принятие на воспитание в семью (патронат) вне очереди.

С 1 сентября 2021 года внедряется практика выплаты семьям, зарегистрированным в Едином реестре социальной защиты и взявшим в опеку и на попечительство детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, материальной помощи в пятикратном размере базовой расчетной величины до достижения этим ребенком возраста 18 лет. Выплаты семьям, взявшим в опеку (попечительство, патронат) детей с инвалидностью, доводятся до десятикратного размера базовой расчетной величины.

Расходы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, страдающих тяжелыми заболеваниями, связанными с хирургическими операциями в зарубежных государствах, будут компенсироваться в полном объеме за счет средств Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями при Министерстве здравоохранения.