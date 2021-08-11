Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 августа подписал указ «О мерах по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и дальнейшему расширению масштаба борьбы с бедностью».
Текущий размер пособий и выплат
№
Виды пособий и материальной помощи
Размер
1.
Пособие семьям с детьми в возрасте до 14 лет
из них:
семьям с одним ребенком
144 100
семьям с двумя детьми
238 700
семьям с тремя и более детьми
334 400
2.
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет
434 000
3.
Материальная помощь малообеспеченным семьям
от 326 000 до 653 000
4.
Единовременная материальная помощь нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области
от 434 000 до 1 085 000
Текущий размер пособий (с 1 февраля 2021 года).
Как поменяется система детских пособий в Узбекистане
Документом вводится порядок, в соответствии с которым начиная с 1 сентября 2021 года:
а) вводится детское пособие малообеспеченным семьям вместо пособия для семей с детьми до 14 лет и пособия по уходу за ребенком до достижения им 2 лет. При этом при назначении детского пособия:
- учитываемый возраст детей увеличивается с 14 лет до 18 лет;
- срок выплаты увеличивается с 6 месяцев до 12 месяцев;
- применяется порядок определения его размера исходя из количества детей в семье;
б) назначается материальная помощь одиноким гражданам, семьям, не имеющим детей, или малообеспеченным семьям, возраст всех детей которых выше 18 лет.
Кроме того, с 1 сентября 2021 года устанавливаются следующие размеры детского пособия и выплат материальной помощи малообеспеченным семьям:
а) ежемесячный размер детского пособия:
- 250 тысяч сумов — на одного ребенка в возрасте от 3 лет до 18 лет, 325 тысяч сумов — на одного младшего ребенка в возрасте до 3 лет;
- 150 тысяч сумов — дополнительно на второго ребенка семьи;
- 100 тысяч сумов — на третьего и каждого следующего ребенка семьи;
б) ежемесячный размер материальной помощи для малообеспеченных семей — 380 тысяч сумов.
При этом до истечения сроков выплат пособия для семей с детьми до 14 лет, пособия по уходу за ребенком до достижения им 2 лет и материальной помощи малообеспеченным семьям, назначенных до 1 сентября 2021 года, сохраняются действующие размеры и сроки выплаты пособий данных видов и материальной помощи.
Министерству финансов поручено выделить дополнительные средства из бюджета на финансирование данных мер в 2021 году с учётом увеличения в среднем на 20% количества малообеспеченных семей, получающих детское пособие и материальную помощь до конца 2021 года.
С 1 октября 2021 года сведения о семьях и лицах, признанных малообеспеченными посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты», предоставляются заинтересованным министерствам и ведомствам через межведомственную интеграционную платформу системы «Электронное правительство».
До 20 августа планируется внести в Кабинет министров проекты правительственных решений, предусматривающих порядок назначения и выплаты пособия малообеспеченным семьям с детьми, материальной помощи малообеспеченным семьям, а также расчёта стоимости минимальных потребительских расходов.