Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 августа подписал указ «О мерах по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и дальнейшему расширению масштаба борьбы с бедностью».

Текущий размер пособий и выплат

№ Виды пособий и материальной помощи Размер 1. Пособие семьям с детьми в возрасте до 14 лет



из них:



семьям с одним ребенком 144 100

семьям с двумя детьми 238 700

семьям с тремя и более детьми 334 400 2. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет 434 000 3. Материальная помощь малообеспеченным семьям от 326 000 до 653 000 4. Единовременная материальная помощь нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области от 434 000 до 1 085 000

Текущий размер пособий (с 1 февраля 2021 года).

Как поменяется система детских пособий в Узбекистане

Документом вводится порядок, в соответствии с которым начиная с 1 сентября 2021 года:

а) вводится детское пособие малообеспеченным семьям вместо пособия для семей с детьми до 14 лет и пособия по уходу за ребенком до достижения им 2 лет. При этом при назначении детского пособия:

учитываемый возраст детей увеличивается с 14 лет до 18 лет;

срок выплаты увеличивается с 6 месяцев до 12 месяцев;

применяется порядок определения его размера исходя из количества детей в семье;

б) назначается материальная помощь одиноким гражданам, семьям, не имеющим детей, или малообеспеченным семьям, возраст всех детей которых выше 18 лет.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года устанавливаются следующие размеры детского пособия и выплат материальной помощи малообеспеченным семьям:

а) ежемесячный размер детского пособия:

250 тысяч сумов — на одного ребенка в возрасте от 3 лет до 18 лет, 325 тысяч сумов — на одного младшего ребенка в возрасте до 3 лет;

— на одного ребенка в возрасте от 3 лет до 18 лет, — на одного младшего ребенка в возрасте до 3 лет; 150 тысяч сумов — дополнительно на второго ребенка семьи;

— дополнительно на второго ребенка семьи; 100 тысяч сумов — на третьего и каждого следующего ребенка семьи;

б) ежемесячный размер материальной помощи для малообеспеченных семей — 380 тысяч сумов.

При этом до истечения сроков выплат пособия для семей с детьми до 14 лет, пособия по уходу за ребенком до достижения им 2 лет и материальной помощи малообеспеченным семьям, назначенных до 1 сентября 2021 года, сохраняются действующие размеры и сроки выплаты пособий данных видов и материальной помощи.

Министерству финансов поручено выделить дополнительные средства из бюджета на финансирование данных мер в 2021 году с учётом увеличения в среднем на 20% количества малообеспеченных семей, получающих детское пособие и материальную помощь до конца 2021 года.

С 1 октября 2021 года сведения о семьях и лицах, признанных малообеспеченными посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты», предоставляются заинтересованным министерствам и ведомствам через межведомственную интеграционную платформу системы «Электронное правительство».

До 20 августа планируется внести в Кабинет министров проекты правительственных решений, предусматривающих порядок назначения и выплаты пособия малообеспеченным семьям с детьми, материальной помощи малообеспеченным семьям, а также расчёта стоимости минимальных потребительских расходов.