В Узбекистане 12−13 августа состоится Всемирная конференция по правам молодежи, сообщили в пресс-службе Национального центра по правам человека. Инициатива её проведения была выдвинута президентом страны Шавкатом Мирзиёевым на 46-й сессии Совета по правам человека ООН.

Мировой форум будет проведён в гибридном формате. Ожидается, что на его открытии выступят верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке, генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт и другие руководители международных структур.

Участие во Всемирной конференции по правам молодежи «Вовлечение молодежи в глобальные действия» подтвердили свыше 500 представителей из более чем 30 стран и международных организаций.

В ходе ташкентского форума будут рассмотрены участие молодежи в развитии своих стран в контексте влияния СOVID-19 на уязвимые группы населения, меры поддержки молодежи в доступе к качественному образованию и занятости, а также участие молодых в принятии решений, влияющих на их жизнь.

Участники обсудят, как улучшить существующие международные механизмы для защиты и поощрения прав молодежи, чтобы молодые люди в полной мере, без какой-либо дискриминации осуществляли свои права.