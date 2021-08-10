Частичная приостановка на неделю вакцинации второй и третьей дозами китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC-2001 вызвала вопросы о том, безопасно ли это. Пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана в официальном сообщении заявила, что это не окажет негативного влияния на процесс вакцинации.

«Кратковременная отсрочка введения следующих доз вакцин не влияет на количество антител или других показателей, вырабатываемых в организме после вакцинации первой или второй дозой», — говорится в сообщении.

Согласно исследованиям и предварительным результатам массовой вакцинации населения Китайское агентство по контролю лекарственных средств разрешило увеличить интервал между первой и второй дозами вакцины до двух месяцев, а между второй и третьей дозами — до трёх месяцев. Эта практика уже введена в Китае, отметили в Мининноваций.

Согласно приведённым данным, к настоящему времени в Китае вакциной ZF-UZ-VAC2001 привито уже 140 миллионов человек по схеме 0, 2 и 6 месяцев.

«Исследования подтверждают, что увеличение времени между второй и третьей дозами создаёт основу для образования большего количества антител и их устойчивости в течение более длительного периода времени», — утверждает Мининноваций со ссылкой на научную статью на сайте bioRxiv.

По мнению производителя вакцины ZF-UZ-VAC-2001, увеличение временного интервала между второй и третьей дозами приводит к увеличению нейтрализующих титров против разных штаммов коронавируса, отметили в министерстве.

Предположения в интернете о том, что приостановка вакцинации второй и третьей дозой связана с выявлением неких побочных действий является необоснованными слухами, заявили в Мининноваций.

«Если бы побочные эффекты от вакцины были обнаружены, Министерство здравоохранения не разрешило бы вакцинировать население первой дозой вакцины ZF-UZ-VAC2001. Кроме того, 5−6 августа в Узбекистан было доставлено 2 миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC2001, еще 2 миллиона доз будут доставлены в этом месяце. Правительством ведутся работы по налаживанию производства в Узбекистане двух видов вакцин, в том числе ZF-UZ-VAC2001, и эта работа будет завершена к концу августа», — добавили в министерстве.