Силы движения «Талибан» 9 августа вошли в Айбак, столицу афганской провинции Саманган, где захватили несколько районов и распустили тюремных заключенных, сообщило РИА Новости.

Как передает телеканал TOLONews, под контролем талибов оказалась большая часть города, правительственные войска покинули эти территории без боя.

По сообщениям «Талибана», это уже шестая провинциальная столица в Афганистане, захваченная ими. Шестого августа талибы взяли город Зарандж, центр провинции Нимроз на юго-западе страны. Он стал первым с 2016 года афганским административным центром, который перешел под власть «Талибан». После этого, как отмечали талибы, под их контроль перешли еще два административных центра — столица одноименной провинции Сари-Пуль и Талукан, центр провинции Тахар.

Кроме того, 8 августа «Талибан» заявил о взятии крупного города Кундуз, административного центра одноименной провинции на севере страны. При этом правительство Афганистана опровергло информацию о потере контроля над этим городом.

Как сообщило BBC со ссылкой на сам «Талибан», следующая цель движения — это Мазари-Шариф и Пули-Хумри.