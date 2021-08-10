Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 июля составил 35,11 млрд долларов, увеличившись за месяц на 965 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

За прошлый месяц золота в резервах стало больше на 0,3 млн тройских унций (около 9,3 тонн), её стоимость выросла на 1,31 млрд долларов, поскольку этот драгметалл незначительно подорожал в июне. В частности, если на 30 июня цена на золото составляла 1767,6 долларов, то на 30 июля — 1822,8 долларов (в прошлом месяце цена держалась выше отметки $1800).

При этом резервы в иностранной валюте сократились на 346,4 млн долларов — до 13,19 млрд долларов.

Источник: РБК.

Напомним, официальные резервные активы Узбекистана в июне уменьшились на 1,37 млрд долларов — до 34,1 млрд долларов. Тогда это объяснялось снижением котировок золота , несмотря на увеличение объёмов этого драгметалла.