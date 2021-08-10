Realme — глобальная развивающаяся компания в области потребительских технологий — объявила о достижении 100 млн проданных по всему миру смартфонов. По данным консалтинговой компании по исследованию рынка Strategy Analytics, благодаря успешным результатам в период экономических проблем 2020 и 2021 годов realme стал самым быстрым глобальным брендом смартфонов, достигшим этой отметки менее, чем за три года.

Realme был запущен в мае 2018 года. По данным ixbt.com, через четыре квартала, в третьем квартале 2019 года, он стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. За короткий период компания вошла в топ-7 мировых брендов смартфонов, продемонстрировав ежегодный рост более 800%. Realme удерживал эту позицию и на протяжении следующих четырех кварталов подряд, а сейчас представлена на рынке 61 страны.

100-миллионный рубеж является очередным этапом звездного роста realme, поскольку компания добавляет к своему названию еще одно «первое».

Телефоны компании были одними из первых в мире с 64-мегапиксельной камерой.

Realme одной из первых представила технологию зарядки UltraDart мощностью 125 Вт, а также оснастила смартфоны процессором Qualcomm Snapdragon 888.

Эти достижения заставили многих обозревателей отрасли и конкурентов обратить свое внимание на компанию. Ориентация на глобальную молодежь и молодых специалистов как группу потребителей позволила realme обойти многие известные бренды.

«Молодые люди — как наши потребители, так и наши сотрудники — научили нас смело шагать в будущее и быть законодателями моды, давая нам смелость разрушить прочно укоренившуюся отрасль», — сказал генеральный директор realme Скай Ли.

Как новичок в мировой индустрии смартфонов, realme нашла свободу в реализации новых бизнес-стратегий и моделей. Компания начала расширять свои узкоспециализированные рынки, стремясь стать основным брендом на них. Realme развивает свое видение построения полноценной экосистемы AIoT (сочетание технологии интернета вещей с ИИ) для глобальных пользователей в течение следующих пяти лет. С этой целью realme представила стратегию «1+5+T», где:

1 — мобильный телефон;

5 — аудио, носимые устройства, телевизоры, планшеты, ноутбуки;

T — бренд Realme AIoT TechLife.

Realme считает, что может познакомить своих пользователей с технологическим стилем жизни без больших затрат. Обладая смелым видением и смелостью покорять мир, realme готова разрушить барьеры в конкурентной среде.

«Последние три года действительно были посвящены духу предпринимательства и необузданному росту в сфере недвижимости. Благодаря огромной поддержке со стороны наших молодых пользователей мы смогли достичь цели по поставке 100 млн смартфонов и значительно продвинулись на рынке. Мы продолжим предлагать молодым потребителям во всем мире продукты с превосходными характеристиками и стильным дизайном по доступным ценам. Мы стремимся достичь дополнительных 100 млн продаж к концу 2022 года и отгрузить 100 млн единиц в 2023 году», — поделился планами Скай Ли.

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