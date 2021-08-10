Oxbridge International School — это частная школа в Узбекистане, которая предоставляет на выбор две программы обучения:

международная англоязычная программа International Baccalaureate для детей от 4 до 16 лет;

общеобразовательная школа и детский сад для детей с 1,5 лет с углубленным изучением точных наук и английского языка с иностранными учителями.

Международное отделение Oxbridge аккредитовано международной организацией IBO, что помогло официально стать World School IB. Здесь представлены программы PYP и MYP.





Общеобразовательная школа Oxbridge проводит обучение согласно государственным стандартам. Уроки английского языка проводятся иностранными учителями (носителями языка) в большом объеме, занятия проходят ежедневно. Старшеклассники сдают IELTS.





Кроме того, большой упор делается на точные предметы с приобретением соответствующих компетенций по наукам и развитию критического мышления. В старших классах углубленно изучается алгебра, геометрия, физика, химия, биология.





С нового учебного года такие предметы, как музыка, хореография и физкультура будут вести высококвалифицированные иностранные учителя. Это будет способствовать погружению в атмосферу английского языка и эффективному его изучению в общеобразовательном отделении школы.⠀





Интернациональный состав преподавателей способствует развитию культуры, ориентированной на понимание и уважение национального многообразия. Это формирует способность к межнациональному диалогу и толерантности.

Для поступления в школу будущему ученику нужно пройти входное тестирование по следующим предметам:

английский язык;

математика;

русский язык и литература.





Выбирая Oxbridge International School, родители могут быть уверены в качественных академических результатах, гармоничном развитии ребенка, психологическом комфорте и здоровом питании.

Вы можете воспользоваться скидкой в размере 10% при заключении договора до 15 августа и оплате за год обучения. Также действует гибкая система скидок при зачислении двух и более детей с одной семьи.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14.

Сайт: oisuzbekistan.com

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