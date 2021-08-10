Сарвар Дехканович Мамаюсупов назначен заместителем командующего Национальной гвардии по работе с молодёжью, сообщила пресс-служба ведомства.

С апреля прошлого года Сарвар Мамаюсупов занимал пост заместителя по воспитательной и идеологической работе командующего Нацгвардией. До этого работал в системе Министерства обороны, офицер органов воспитательной работы.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев предложил перевести дома Мехрибонлик и детские городки из системы Министерства народного образования в систему Нацгвардии. Воспитанников поручено обучать IT, иностранным языкам, профессиям и предпринимательству и престижным видам спорта.