Telegram-канал Muxbir Daliev во вторник сообщил о том, что сотрудники управления благоустройства могли быть привлечены к принудительному труду в собственном доме прокурора Кургантепинского района Андижанской области Сардора Ражаббаева.

Сообщается, что работы на участке велись с весны, и, с большой вероятностью, труд сотрудников благоустройства был оплачен за счёт государства.

В следующем посте автор канала прикрепил письмо прокуратуры Андижанской области, подписанное заместителем прокурора области Б. Исмаиловым, о результатах проведённой проверки.





Речь идёт о пятерых рабочих, двое из которых, согласно их объяснительным запискам, не были в доме Сардора Ражаббаева. Остальные сотрудники «работали в участке районного прокурора по собственному желанию, никто их не принуждал», говорится в документе.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по данному факту в отношении прокурора Сардора Ражаббаева назначена служебная проверка.