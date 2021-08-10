Кампания вакцинации против коронавируса предотвратила тысячи смертей от COVID-19 в Германии с января по июль 2021 года. Таковы результаты математического моделирования, опубликованного Институтом имени Роберта Коха (RKI), пишет Deutsche Welle.

Для анализа эксперты смоделировали различные сценарии развития эпидемиологической ситуации: с кампанией вакцинации и без неё. По данным RKI, применение немедикаментозных профилактических мер и вакцинации помогло предотвратить 706 тысяч случаев заражения, снизить на 76,6 тысячи число пациентов в больницах (в том числе около 19,6 тысячи больных, нуждающихся в интенсивной терапии). Предотвращено более 38,3 тысячи случаев смерти от COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), с начала пандемии в Германии зарегистрировано 3,8 миллиона случаев COVID-19, почти 92 тысячи человек умерло. В стране полностью привито почти 55% населения.