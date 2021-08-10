Утром 10 августа в Чиланзарском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси «Газель» и автомобиля Lacetti, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

По данным управления, машины столкнулись примерно в 7:10 на пересечении улиц Бунёдкор и Домбирабад. За рулём маршрутки был Ш. Г. (1983 г. р.), легковым автомобилем управлял К. Ю. (1952 г. р.).

В результате аварии микроавтобус перевернулся, пострадали его водитель и шесть пассажиров, а также один пассажир Lacetti.

Инцидент расследуют сотрудники УБДД ГУВД Ташкента.