Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время приветствия олимпийской сборной в понедельник заявил, что у судей в Токио было несправедливое отношение к узбекским боксёрам , сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Не могу не сказать, иначе останется внутри меня. За столько лет жизни никогда не видел в судействе такой несправедливости. Очень жаль, что когда Миразиз Мирхалилов и Турсуной Рахимова явно выигрывали, победу подлым способом отдали их соперникам. Я не знаю, что это за люди. Эти люди подверглись гневу всего нашего народа», — сказал глава правительства.

Он добавил, что, несмотря на это, узбекские спортсмены вернулись с большими победами.

«Наши боксёры выстояли даже перед таким подлым судейством, собрали всю свою волю в кулак и вернулись, добившись замечательных результатов. Спасибо вам!», — подчеркнул Абдулла Арипов.

«Разные бесчестные судьи думали, что после этих поединков воля наших боксёров, показавших себя в Рио (летние Олимпийские игры 2016 года — ред.), будет сломлена. Это и было их целью. Но Улугбек Рашитов, Акбар Джураев и наконец в последний день Баходир Жалолов сдержали свои слова, которые дали уважаемому президенту в День независимости в 2019 году», — добавил премьер.

Спортсменов, которые не смогли одержать побед в Играх, Абдулла Арипов призвал не отчаиваться, напомнив, что они смогут показать себя на следующей Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Что Миразиз [Мирзахалилов], что Турсуной [Рахимова], что остальные спортсмены всё равно не должны расстраиваться, впереди нас ждёт Париж. В Париже у нас будет возможность показать всю силу, возможности, честь, доказать, что являетесь настоящими представителями Узбекистана», — заключил Абдулла Арипов.

Во время Олимпиады в Токио Узбекистан обращался в комиссию Игр из-за недовольства результатами боксёрских поединков с участием двух узбекских спортсменов. Тогда в комиссии ответили, что за работой пяти рефери следят эксперты, а итоги боёв не пересматриваются.

Олимпийская делегация Узбекистана, принявшая участие в летней Олимпиаде в Токио, вернулась в Ташкент 9 августа. Национальная сборная завершила Игры с пятью медалями — три золотые и две бронзовые, заняв 32-е место в турнирной таблице. Это лучший показатель среди стран Центральной Азии и второй лучший среди стран СНГ (после России).

При этом боксёры Узбекистана с одной золотой медалью заняли восьмое общекомандное место. Для сравнения на Играх в Рио узбекистанцы закрепили за собой звание сильнейшей команды по боксу в мире, заняв в медальном зачете первое место. Из 10 боксеров, представивших страну, медали завоевали семеро (3−2-2).