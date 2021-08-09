Узбекистан и Таджикистан получат вакцины от коронавируса в рамках обещанных Германией поставок развивающимся странам. Об этом 9 августа в Берлине заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишет Deutsche Welle.

По её словам, Ташкенту выделят 355,2 тысячи доз, а Душанбе — 100,8 тысячи доз. Другими странами-получателями станут Судан (357,6 тысячи), Эфиопия (271,2 тысячи) и Афганистан (213,6 тысячи).

Решение о том, что ФРГ до конца года предоставит 30 млн доз, в первую очередь развивающимся государствам, было принято на Глобальном саммите по здравоохранению 21 мая в Риме.

Поставки вакцин будут осуществляться, главным образом, в рамках глобального механизма COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Речь идёт о препаратах британско-шведского производителя AstraZeneca, полученных Берлином в рамках контрактов с Лондоном, уточняет DW.

По словам Ульрике Деммер, получателями станут государства, где, по оценкам ВОЗ и GAVI, особенно высока необходимость в вакцинации и где соответствующие препараты сразу смогут быть использованы в рамках прививочной кампании.

По состоянию на 8 августа в Узбекистане использовано более 10 миллионов доз вакцин. Первую дозу получили 6,8 миллиона человек, вторую — 2,3 миллиона, третью — 887,9 тысяч. Свыше 1,3 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

По данным на 6 августа общий резерв вакцины в Узбекистане достиг 14,58 миллиона доз. Всего на сегодня страна получила 10,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001. Кроме того, было поставлено 3 миллиона доз американской вакцины Moderna, 710 тысяч доз AstraZeneca и 370 тысяч доз российского «Спутника V».