Обучение в школах Узбекистана в 2021—2022 учебном году продолжится в гибридной форме, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

В МНО указали, что продолжается выявление случаев коронавируса как в Узбекистане, так и во всём мире. «К сожалению, по сравнению с прошлым годом распространенность этого заболевания среди детей школьного возраста также увеличилось», — говорится в сообщении.

В связи с этим в новом 2021−2022 учебном году школы готовятся к продолжению учебного процесса в гибридной форме. В зависимости от эпидситуации в школе по предложению Центров санитарно-эпидемиологического надзора и по решению местных кенгашей некоторые школы могут быть переведены на удаленную форму обучения.

В таких случаях учащиеся временно продолжат обучение из дома. Для дистанционного обучения трансляция видеоуроков по телеканалам Национальной телерадиокомпании по проекту «Онлайн-школа» будет продолжена и в новом учебном году.

«Учитывая ситуацию в стране Министерство народного образования просит всех сотрудников системы как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы полностью восстановить традиционное образование. Никакая современная система дистанционного образования не может заменить традиционное образование в школе», — указали в министерстве.

В начале августа президент Шавкат Мирзиёев назвал три условия борьбы с коронавирусом и вновь призвал узбекистанцев вакцинироваться: «Это признанная во всём мире защита. Другого пути нет!» Он также выразил обеспокоенность самовольным приёмом лекарств пациентами, лечащимися дома.