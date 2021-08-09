Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов на брифине в понедельник высказался о попытке давления на заместителя главного редактора Qalampir.uz Ферузу Нажмиддинову. Ранее в сети распространилась видеозапись, на которой изображена интимная сцена мужчины и женщины. Автор ролика утверждал, что это якобы журналистка редакции.

«Нет оправдания этой отвратительной ситуации, выражающейся в унижении человеческого достоинства, дискредитации и распространении клеветнических „фейков“. Такие действия вдвойне вызывают серьезную обеспокоенность, когда направлены против журналистов, о которых глава нашего государства говорил: „Не бойтесь, за вами стоит президент“», — сказал Шерзод Асадов.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что журналисты и их профессиональная деятельность находятся под защитой закона, под его постоянным вниманием и Агентства информации и массовых коммуникаций.

«Мы воспринимаем случаи давления на журналистов, особенно такие безобразные попытки, как угрозу свободе слова, которую гарантирует лично президент», — отметил он.

Шерзод Асадов призвал правоохранительные органы в скорейшее время расследовать эту ситуацию и принять законные меры против виновных.

Председатель Творческого союза журналистов Олимжон Усаров у себя в Telegram-канале сообщил, что удалось побеседовать с автором видеоролика.

Как выяснилось, житель одного из домов на улице Янги Алмазор в Алмазарском районе столицы М. П. снял на видео и сфотографировал интимную сцену, которая произошла на открытом балконе соседнего дома напротив, отправил запись охраннику комплекса Olmazor City В. В., а тот, в свою очередь, отправил её инспектору профилактики.

«Распространенные в социальных сетях фото- и видеоматериалы с интимной сценой фактически были сняты с целью передачи правоохранительным органам для предотвращения безнравственного поведения. Но ролики попали в руки подлых людей и были использованы для дискредитации журналистки», — отметил глава союза журналистов.

Олимжон Усаров считает, что использование видеозаписи против Ферузы Нажмиддиновой напрямую связано с ее профессиональной деятельностью.

«Недавно она опубликовала ряд критических и аналитических материалов о правах человека, роли женщин в обществе и искусственных препятствиях на пути реформ в нашей стране. На наш взгляд, заказчик ролика может быть одним из «героев» таких критичных материалов.

По его словам, необходимо принять строгие меры для предотвращения подобных негативных случаев в интернете, а также для защиты свободы слова и СМИ.

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов уточнил, что на балконе дома была запечатлена супружеская пара, которая занимается бизнесом в Ташкенте и снимают квартиру. По его словам, они состоятся в официальном браке, у них двое детей.

«Никаких правонарушений с их стороны не выявлено. Действия гражданина, который стал причиной распространения в социальных сетях видеоролика о частной жизни этой семьи, будут подвергнуты судебной оценке», — заявил представитель МВД.

В настоящее время ведутся работы по выявлению граждан, которые пытались дискредитировать журналистку. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 139 (клевета из корыстных или иных низменных побуждений) и пункту «в» части 2 статьи 141−2 (нарушение законодательства о персональных данных, совершенные из корыстных или иных низменных побуждений) Уголовного кодекса.

Ситуация также прокомментировал посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот:

«Мы решительно осуждаем действия в отношении журналистки QalampirUz Ферузы Наджмиддиновой. Таким действиям нет оправдания. Мы рады, что это нападение было так широко осуждено», — написал он у себя в Twitter, оставив хештег #Men_Feruzaman (#Я_Феруза).

Накануне в поддержку журналистики выступили глава Сената, омбудсман, Саида Мирзиёева, Комил Алламжонов, госорганы, депутаты и общественность.