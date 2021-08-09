3 июля состоялась первая экскурсия на автомобильный завод ADM-Jizzakh, на котором осуществляется крупноузловая сборка автомобилей Kia. Вместе с блогером Сhoynakning Qopqogi завод посетили 10 активных подписчиков его YouTube-канала.

Экскурсию проводил генеральный директор компании Roodell и ADM-Jizzakh Данияр Давлетияров. Цель экскурсии — рассказать о процессах и этапах производства, а также будущих перспективах компании.





Автомобили собираются методом крупноузловой сборки, в течение которой совершается 195 операций. К концу 2022 года планируется введение в эксплуатацию новых корпусов завода, в которых появятся новые цеха. В них будут осуществляться процессы сварки и окраски кузовов.

Сейчас на объекте трудятся около 600 работников, включая 200 рабочих непосредственно на производстве. В данный момент на заводе ведется сборка кроссовера Seltos в трех комплектациях и седана K5 в пяти комплектациях. В ближайшее время планируется начать сборку еще двух моделей — Soul и Sorento. Планы по расширению касаются не только моделей Kia. В будущем семейство брендов ADM-Jizzakh пополнится новыми представителями, о чем будет сообщено отдельно.





Максимальная производственная мощность предприятия, осуществляющего крупноузловую сборку, составляет 25 тысяч автомобилей в год. К концу 2022 года, по мере запуска линий сварки и окраски, мощности вырастут до 100 тысяч автомобилей.





Сам завод был построен в рекордно короткие сроки. После успешного прохождения аудита специалистов по машиностроению из Кореи, в ноябре 2020 года на заводе начали собирать первые модели, соответствующие всем мировым стандартам.





Благодаря современным технологиям и качественным материалам компания Kia дает пятилетнюю гарантию на все свои автомобили, проданные официальными дилерами на территории Узбекистана.

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