В новом учебном году в British Management University вводится новая IT-специальность и открывается новый кампус. Вступительные экзамены в университет можно сдать онлайн.

Современный высокотехнологичный кампус

Британский университет менеджмента начал строительство современного высокотехнологичного кампуса с просторными лекционными классами, эргономичными аудиториями, большой библиотекой, современным общежитием, спортивным комплексом, озелененной территорией и многим другим. Камус BMU будет расположен в Ташкенте недалеко от Академии МВД РУз.

Посмотреть 3D-презентацию можно по ссылке.





Новая специальность «IT и бизнес-аналитика»

В 2021 году BMU открывает новую специальность — «IT и бизнес-аналитика» (IT & Business Analytics). Получить ее в дополнение к основной специальности смогут все студенты BMU по желанию и без дополнительных расходов. Для этого им будет необходимо выбрать и освоить соответствующие дисциплины на третьем и четвертом курсах. По окончании изучения этой специальности будет выдаваться второй диплом.

Online-экзамены по математике и английскому языку

Для сдачи вступительных экзаменов online нужно зарегистрироваться на сайте BMU, нажав кнопку Apply Now в правом нижнем углу экрана.

Стать экзамен по математике можно даже при отсутствии IELTS, сертификат о сдаче которого можно загрузить позднее. Абитуриентам, которые не успели сдать IELTS, будет предоставлена возможность сдать экзамен по английскому языку BMU English Exam Online. В том числе проводится интервью по Zoom с носителями языка.





Абитуриенты, которые успешно пройдут тестирование по математике (≥ 50%) и английскому языку (IELTS ≥ 5.5 или BMU English Exam ≥ 60%), будут приглашены на online-интервью с преподавателем-носителем языка.

Расписание вступительных экзаменов:

BMU Math Exam — каждую среду в 10:00 до конца августа (online);

BMU English Exam — каждую пятницу в 10:00 до конца августа (online).

Гранты и стипендии BMU

100-процентные гранты будут предоставлены абитуриентам с выдающимися академическими способностями из малообеспеченных семей. Для их получения необходимо предоставить соответствующие документы, написать сочинение и пройти собеседование с комиссией по грантам.

50-процентные гранты будут предоставлены абитуриентам, набравшим 7.0 баллов или более на IELTS, показавшим высокие результаты на экзамене по математике и прошедшим собеседование с комиссией по грантам.

Академические стипендии в размере до одного млн сумов в месяц получат студенты с высокой успеваемостью с весеннего семестра первого года обучения.

Всего на вышеуказанные цели университет выделяет более одного млрд сумов в год.





Коротко о British Management University

Британский университет менеджмента образован постановлением Кабинета министров Узбекистана №272 от 8 мая 2020 года. Университет осуществляет свою деятельность на основе лицензии №0008 от 16 октября 2020 года, выданной инспекцией по контролю качества образования при Кабинете министров Узбекистана.

Предлагаемые специальности:

финансы и банковское дело;

международный бухгалтерский учет;

управление проектами;

международная логистика,

цифровой маркетинг;

предпринимательство и инновации.

В настоящее время в Британском университете менеджмента 350 студентов завершили программу Foundation. Данная программа разработана совместно с University of Reading. В университете преподают выпускники Массачусетского технологического института (MIT), Гарварда, Кембриджа и других известных вузов.

Телефон: (+998) 95−511−99−99.

Сайт: bmu-edu.uz

E-mail: info@bmu-edu.uz

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