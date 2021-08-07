«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов вкусных и необычных блюд на ужин.

Тефтели с перепелиными яйцами

Тефтели с перепелиными яйцами — блюдо с оригинальной ноткой, которую привносят яйца. К такому ужину можно приготовить самые разные гарниры.

Мусака по-гречески

Мусака — это слоёная запеканка. Она получается нежной и воздушной благодаря сливочному соусу.

Курица с овощами в кисло-сладком соусе

В этом рецепте используется филе курицы. Это необыкновенно вкусный вариант лёгкого и диетического ужина.

Вегетарианская паста

Макаронные изделия прекрасно комбинируются с различными овощами. Вегетарианская паста по этому рецепту готовится без особых усилий и получается очень вкусной.

Рататуй по-турецки





В отличие от классического французского рецепта, рататуй по-турецки готовится с фаршем. Отличный вариант для ужина после активного отдыха.

Праздничный куриный рулет

Нарядный рулет с перепелиными яйцами украсит праздничный стол. Особый вкус блюду придают ароматные овощи и специи.