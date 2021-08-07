«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов вкусных и необычных блюд на ужин.
Тефтели с перепелиными яйцами
Тефтели с перепелиными яйцами — блюдо с оригинальной ноткой, которую привносят яйца. К такому ужину можно приготовить самые разные гарниры.
Мусака по-гречески
Мусака — это слоёная запеканка. Она получается нежной и воздушной благодаря сливочному соусу.
Курица с овощами в кисло-сладком соусе
В этом рецепте используется филе курицы. Это необыкновенно вкусный вариант лёгкого и диетического ужина.
Вегетарианская паста
Макаронные изделия прекрасно комбинируются с различными овощами. Вегетарианская паста по этому рецепту готовится без особых усилий и получается очень вкусной.
Рататуй по-турецки
В отличие от классического французского рецепта, рататуй по-турецки готовится с фаршем. Отличный вариант для ужина после активного отдыха.
Праздничный куриный рулет
Нарядный рулет с перепелиными яйцами украсит праздничный стол. Особый вкус блюду придают ароматные овощи и специи.