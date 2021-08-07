Пленум политического совета Народно-демократической партии Узбекистана в субботу предложил заместителя главы партии Максуду Варисову в качестве кандидата на выборах президента.

«В нашей программе отражены наши основные цели — обеспечение благополучия народа, предотвращение обеднения людей в результате экономического кризиса во время пандемии, приведшей к глобальным изменениям, сокращение бедности в обществе, обеспечение населения работой, решение проблем женщин, обеспечение занятости женщин, защита их интересов. Мы обозначили чёткие задачи в нашей программе и мы будем бороться за реализацию этих задач», — сказала журналистам после пленума Максуда Варисова.

На вопрос «Газеты.uz», что она ожидает и о чём мечтает в преддверии выборов, Максуда Варисова ответила: «Не только я, но и многотысячная Народно-демократическая партия не просто мечтает, а ставит целью одержать победу на этих выборах и реализовать наши программные задачи».

Готов ли народ Узбекистана доверить управление страной женщине? Ответ Максуды Варисовой: «Это не доверие к определённой личности. Это доверие к идеям, целям и программе партии. Народ ждёт от нас решения мучающих их сегодня проблем, их системного решения. В своей предвыборной программе мы обозначили предотвращение этих проблем — безработицы, жилищных проблем, неконтролируемого роста тарифов на коммунальные услуги и неконтролируемого роста цен на основные продукты питания. Если мы сможем правильно довести эти цели до нашего народа, то, безусловно, наш народ поддержит нас, и мы победим», — заявила заместитель главы НДПУ,

Среди реформ, которые она намерена начать в первую очередь в случае победы, Максуда Варисова отметила также решение «острых проблем, с которыми население сталкивается в сферах образования и медицины».

Является ли выдвижение НДПУ женщины-кандидата стремлением обеспечить гендерный баланс на выборах? На этот вопрос Максуда Варисова ответила, что в НДПУ всегда уделялось внимание вопросу обеспечения гендерного равенства. Однако она не считает, что была выдвинута кандидатом только потому, что она женщина.

«По моему мнению, меня выбрали потому, что я обычная мать, представляющая народ, обычная женщина, что я изнутри знаю о проблемах, которые сегодня мучают наш народ», — подчеркнула депутат.

На просьбу прокомментировать небольшое число женщин в государственном управлении она сказала, что «в первую очередь внимание должно уделяться правильному выбору специалистов».

«Нужно признать, что до сегодняшнего дня при выборе между специалистом-мужчиной и специалистом-женщиной мужчине предоставлялось больше возможностей. Под гендерным равенством мы не должны понимать выбор определённых профессий только женщинами или назначение на должность только потому, что это женщина, во внимание должны приниматься опыта, компетенции и знания, это мы также укажем в своей программе», — отметила Максуда Варисова.