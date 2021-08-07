Постановлением президента Шавката Мирзиёева от 5 августа утверждена Государственная программа развития коневодства, конного спорта, современного пятиборья и поло в Узбекистане до 2025 года, а также «дорожная карта» по её реализации.

Согласно документу, в 2021—2025 годах в 67 детско-юношеских спортивных школах по всей стране появятся отделения по конному спорту, в том числе 52 секции по современному пятиборью и 15 секций по поло. Конноспортивные отделения и секции современного пятиборья также будут открыты в каждом колледже олимпийского резерва.

Кроме того, с целью разведения чистокровных и породистых лошадей во всех регионах будет организовано в общей сложности 170 коневодческих хозяйств.

До начала 2021/2022 учебного года в ДЮСШ должны открыться восемь секций по конному спорту, три — в колледжах олимпийского резерва. С нового учебного года в целях стимулирования конного труда мастер-наездник, конюх, коваль, начальник (бригадир) конюшни Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту приравниваются к тренеру, ветеринар — к врачу, зоотехник и фельдшер-ветеринар — к медсестре.

С 2022/2023 учебного года:

в Самаркандском институте ветеринарной медицины и его Нукусском и Ташкентском филиалах откроется направление бакалавриата по подготовке ветеринарных врачей и зоотехников, специализирующихся на животноводстве;

в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта и его Нукусском и Ферганском филиалах — специальная заочная форма бакалавриата по конному спорту, а при распределении мест на бакалавриат выделят отдельные квоты для современного пятиборья и поло.

В составе Инновационного селекционно-генетического центра по разведению и выращиванию породистых, спортивных и чистокровных лошадей при Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана будет создан Научно-исследовательский институт иппологии. НИИ будет заниматься изучением анатомии, физиологии, биологии размножения, изменения пород лошадей и других вопросов.

До 1 сентября 2022 года на территории Узбекского государственного университета физической культуры и спорта будет построено современное здание конюшни на 30 мест и открытый спортивный манеж.

До 1 июля 2024 года от таможенной пошлины освобождаются не производимые в Узбекистане инвентарь, спортивная одежда, спортивные лошади, племенная продукция, корм и кормовые добавки, ветеринарные лекарства, коневозы и прицепы, лазерные пистолеты и клюшки для поло, ввозимые в целях укрепления материально-технической базы соответствующих секций.

Президент 5 августа также подписал постановление об организации деятельности Школ наездников, которые будут созданы на базе специализированных детско-юношеских конноспортивных школ. Районные (городские) секции школ откроются на основе государственно-частного партнёрства и появятся во всех областях и Ташкенте.

Школы наездников начнут работать с 1 марта 2020 года и будут входить в систему Национальной гвардии, являясь внешкольными спортивно-образовательными учреждения. Будут специализироваться на конном спорте (троеборье, конкур и выездка), современном пятиборье, поло и улок-купкари, а также подготовке спортсменов, имеющих разряды и ранги, на основе государственного заказа.

С 1 января 2022 года в целях стимулирования конного труда мастер-наездник, конюх, коваль, начальник (бригадир) конюшни Школ наездников приравниваются к тренеру, ветеринар — к врачу, зоотехник и фельдшер-ветеринар — к медсестре. Со следующего года также будет внедрена рейтинговая система оценки эффективности деятельности школ, по результатам которой руководство, инструкторы методисты, тренеры и другие работники ежегодно будут получать премию в размере 10 БРВ (2,4 млн сумов).

Другим постановлением главы государства также от 5 августа определены меры по разведению и популяризации лошадей породы Карабаир и дальнейшему развитию конного спорта в Сурхандарьинской области.

Документом при Национальной гвардии Узбекистана создаётся Карабаирская школа конного мастерства. Для этого на баланс Нацгвардии переводится 64,6 га земли в Термезском районе Сурхандарьи. Школа начнёт свою работу с 1 октября 2021 года.

Кроме того, хокимият Сурхандарьинской области в двухмесячный срок должен выделить 100 га орошаемых земель для создания кормовой базы для лошадей Карабаирской школы.

Школа будет заниматься:

реализацией мер по популяризации использования лошадей породы Карабаир при организации и проведении национальных конноспортивных мероприятий;

увеличением поголовья лошадей Карабаир путём совершенствования племенного дела в коневодстве и т. д.

С 1 января 2022 года секции и клубы Карабаирской школы появятся во всех районах Сурхандарьинской области.