Узбекистан намерен превратить Диалог женщин-лидеров Центральной Азии в совершенно новую платформу консультаций по развитию и укреплению сотрудничества между женщинами в регионе. Об этом на форуме диалога, который прошёл в пятницу в Туркменбаши параллельно с Консультативной встречей глав государств региона, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

Выступая на заседании, Танзила Нарбаева отметила, что с оптимизмом смотрит на способность диалога осуществить трансформационные изменения для расширения прав и возможностей женщин. Она выразила уверенность в развитии и укреплении сотрудничества между женщинами Центральной Азии в сферах государственного управления, превентивной дипломатии, охраны окружающей среды, предпринимательства и бизнеса, культуры, образования, науки, искусства и обеспечения гендерного равенства.





По итогам мероприятия была принята декларация форума, в которой подтверждается позиция диалога по выработке эффективных путей наиболее полной реализации научно-технического, творческого, интеллектуального и предпринимательского потенциала женщин государств региона.

Диалог был создан в декабре 2020 года. В первый год в нём председательствует Узбекистан. Представители форума впервые собрались в очном формате и в полном составе — Танзила Нарбаева, председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Казахстана Айгуль Куспан, хаместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Аида Касымалиева и председатель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Хилолби Курбонзода. Присутствовали также специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман и глава регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирьяна Сполярич-Эггер.