6 августа в Узбекистан из Китая доставлена очередная партия китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001 в объёме 1 миллиона доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Накануне в страну прибыл ещё один миллион доз этой вакцины.

Всего на сегодня Узбекистан получил 10,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001. Кроме того, было поставлено 3 миллиона доз американской вакцины Moderna, 710 тысяч доз AstraZeneca и 370 тысяч доз российского «Спутника V». Общий резерв вакцины таким образом составил 14,58 миллиона доз.

К настоящему времени по стране применено 9,09 миллионов доз вакцины от COVID-19, в том числе первую дозу получило 6,07 миллиона человек, вторую — 2,17 миллиона, третью — 846 тысяч. 5 августа было привито более 426 тысяч человек, что стало рекордным показателем за сутки.