Республиканский центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» опубликовал результаты телефонного опроса граждан Узбекистана, посвящённого отношению к вакцинации от COVID-19. В опросе приняли участие мужчины и женщины, молодёжь и люди старшего возраста, городские и сельские жители всех регионов страны. В «Ижтимоий фикр» «Газете.uz» уточнили, что стандартная выборка в телефонных опросах составляет порядка 1100 человек.

Более половины респондентов — 53,2% — заявили, что готовы вакцинироваться от коронавируса. Более трети опрошенных — 36,5% — сказали, что отказываются делать прививку. Каждый 10-й участник опроса затруднился ответить — это «свидетельствует о том, что он ещё не принял окончательного решения», говорится в сообщении центра.

Основными причинами отказа от вакцинации 35,9% респондентов назвали беспокойство по поводу возможных побочных эффектов и медицинские противопоказания. 34,2% сказали, что не видят необходимости в вакцинации и не верят в то, что могут заболеть COVID-19. По их мнению, ситуация вокруг коронавируса в мире во многом надумана и её риск сильно преувеличен. 16% негативно настроенных к вакцинации отметили, что сомневаются в том, что вакцина надлежащим образом сможет защитить от коронавируса, т. к. вакцины не прошли достаточных исследований и клинических испытаний. 8,6% респондентов считают прививки неэффективными и не верят, что вакцины могут снизить риск инфицирования и защитить их жизнь и здоровье.

Готовность вакцинироваться оказалась выше на 17,4% среди мужского населения — 60,7%. Среди женщин процент тех, кто готов вакцинироваться, и тех, кто не хочет делать прививку, примерно одинаковый — 43,3% и 45,2% соответственно.

Возрастной срез показал наибольшую готовность вакцинироваться среди граждан 45−54 лет. Самый высокий показатель не определившихся выявлен среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — 28,4%.

На вопрос: «В течении какого времени вы собираетесь пройти вакцинацию от COVID-19?» 37,1% граждан, согласных вакцинироваться, сказали, что готовы привиться в ближайшую неделю. По мнению 25,7%, они могли бы начать вакцинацию в течении месяца. Каждый 10-й респондент, желающий привиться (11,3%), отметил, что готов пойти вакцинироваться в случае вызова в поликлинику. Незначительный процент граждан — 1,6% — откладывают вакцинацию на более длительный срок. Каждый пятый желающий вакцинироваться затруднился ответить на этот вопрос.

«Результаты исследования указывают на необходимость активизации информационной работы, направленной на преодоление сложившихся в обществе антипрививочных стереотипов, предоставления широким слоям населения достоверной, основанной на проверенных научных данных информации об одобренных и применяемых в стране вакцинах от COVID-19, об уровне защиты, который они обеспечивают», — рекомендуют в «Ижтимоий фикр».