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7 и 8 августа
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
7 и 8 августа
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
Пять кинопремьер, Latino Party в Central Park, мастер-классы для детей и взрослых, вечеринки в аквапарках и другие мероприятия предстоящих выходных.
По традиции редакторы Афиши отобрали для вас самые интересные мероприятия в столице.
Кино
«Blackpink в кино»
«Золушка и заколдованный принц»
«Отряд самоубийц: Миссия навылет»
«Родовое проклятие»
«Мулан. Новая легенда»
Топ-10 сериалов про мафию и гангстеров
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Город
Latino Party в Central Park
График открытых лучных боев в Hero park
Персональная выставка Рушаны Алимовой
Выставка-ярмарка «Восточный базар»
Дети
Научная программа «Таблица Менделеева»
Детские шоу в «Море»
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Знания
Мастер-класс по кубику Рубика
Мастер-классы
в «Мастерской»
Мастер-класс по кубику Рубика
Мастер-классы в «Мастерской»
Лекция Бориса Голендера «Ташкентская эвакуация»
Гончарный мастер-класс в Human House
Вечеринки
Вечеринки в аквапарке Sinbad
Выходные в Layner
Вечеринки в аквапарке Atlantis
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