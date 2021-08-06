Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту обрушения части медресе «Абдуллахон» в Бухаре.

Дело открыто по статье 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание до 100 БРВ или обязательные общественные работы до 300 часов либо исправительные работы до 2 лет.

О частичном обрушении медресе «Абдуллахон», являющегося объектом культурного наследия, стало известно в начале августа. Хокимият Бухарской области предварительной причиной этого назвал воздействие многолетних «техногенных процессов» — жары и холода, осадков и подъём грунтовых вод. Начата реставрация медресе с привлечением Агентства по культурному наследию.