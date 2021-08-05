Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября. Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге 4 августа.

«ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность получить прививку от коронавируса минимум 10% населения каждой страны», — сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что ВОЗ ещё в мае призывала обеспечить к концу сентября вакцинацию как минимум 10% населения в каждой стране мира.

Глава ВОЗ отметил, что в мире было сделано четыре миллиарда доз вакцины от коронавируса, 80% из них — в странах с высоким доходом и доходом выше среднего. При этом сотни миллионов людей в бедных странах всё ещё ждут, когда получат первую дозу прививки, подчеркнул он.

«Страны с высоким уровнем дохода к настоящему моменту вводят почти 100 доз на 100 человек. Между тем, в странах с низким уровнем дохода вводят только 1,5 дозы на 100 человек из-за отсутствия поставок», — добавил Гебрейесус.

Ранее Германия и Израиль объявили о решении вводить пожилым и находящимся в группе риска третью дозу вакцины Pfizer на фоне распространения штамма дельта.