В центре Ташкента, на ул. Истикбол, напротив Международного Вестминстерского университета завершается строительство восьмиэтажного здания первого в Узбекистане отеля международной сети Hampton by Hilton. Он будет предоставлять качественный сервис по доступной цене.

Инвестором данного проекта выступает компания Asia Star Plaza (Узбекистан).





Контроль над строительством и запуском операционной деятельности отеля осуществляет управляющая компания Wellmore Hotel Development (Узбекистан).

«Реализация проекта идет согласно намеченному графику. На данный момент уже завершены строительные работы, подходят к финалу фасадные работы, полным ходом идет внутренняя отделка. Мы придерживаемся международных стандартов при запуске отеля, и еще в процессе строительства предоставляем возможность инвесторам и представителям отельного бренда оценить дизайн и качество используемых материалов будущих гостевых номеров на примере демонстрационного номера (mock-up room), который в этом отеле был доступен к демонстрации уже в марте 2021 года», — сообщил Бахтиёр Кораходжаев, генеральный директор Wellmore Hotel Development.





Номерной фонд отеля состоит из 175 номеров, в которых предусмотрено все необходимое для комфортного проживания. Элегантный и современный дизайн выполнен в спокойных тонах и создает особую атмосферу комфорта, тепла и спокойствия.





Отель является зоной, свободной от курения. Лобби отеля представляет открытое пространство с яркой, динамичной атмосферой, где гости могут собраться вместе в любое время суток, чтобы отдохнуть и пообщаться за чашкой чая или ароматного кофе. К услугам гостей — современный бизнес-центр, комнаты для переговоров с выходом на террасу, уютный лобби-бар и ресторан на первом этаже, а также тренажерный зал для поддержания физической формы в деловой или туристической поездке. У гостей отеля Hampton by Hilton Tashkent будет все необходимое для комфортного пребывания, включая бесплатный беспроводной интернет и традиционный горячий завтрак Hampton.





Открытие отеля создаст около 100 новых рабочих мест. Появление на рынке гостиничных услуг таких известных международных брендов делает Узбекистан еще более привлекательной страной как для внутреннего, так и для международного туризма.

О Wellmore Hotel Development

Компания Wellmore Hotel Development была основана в 2018 году. Основной ее деятельностью является организация эффективной работы отелей, сервис-апартаментов и гостиничных комплексов. Среди оказываемых услуг — бизнес-проектирование, привлечение международных гостиничных брендов, консалтинговое сопровождение проектов, стратегическое планирование и контроль этапа pre-opening, а также развитие проекта и управление отелем.

Компания контролирует все этапы открытия отеля — от проектирования, дизайна и строительства до набора персонала и запуска отеля в соответствии со стандартами бренда.

В 2019 году Wellmore Hotel Development приступила к реализации проектов по запуску двух отелей с этапа строительства. В настоящее время под управлением компании осуществляется строительство гостиничных комплексов Hampton by Hilton Tashkent и Wyndham Hotel Bukhara.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 99−711−30−00.

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