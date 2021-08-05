Власти США разрабатывают план, согласно которому все иностранцы, за некоторыми исключениями, въезжающие на территорию страны, должны быть полностью вакцинированы против COVID-19, сообщает NBC News, CNN, The New York Times и другие СМИ.

Ожидается, что план будет готов к тому времени, когда США вновь откроют границы. О намерениях властей журналистам сообщил представитель Белого дома. Он отметил, что власти хотят возобновить международный туризм для поддержки бизнеса авиакомпаний и туристической индустрии, но не готовы снять нынешние ограничения из-за роста случаев COVID-19 и распространения штамма дельта.

Сейчас от иностранцев и граждан США, прилетающих в страну, требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справка о перенесённом COVID-19. Для туристов из Ирана, Великобритании, Южной Африки, Индии и ряда других стран въезд в страну запрещён.