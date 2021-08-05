В тринадцатый день летних Олимпийских игр в Токио в составе сборной Узбекистана выступили восемь спортсменов.

Лёгкая атлетика. В прыжке в высоту Сафина Садуллаева вышла в финал, набрав 1.95 баллов и заняв второе место в квалификации группы В. Решающие выступления состоятся 7 августа. В группе А этой же дисциплины Светлана Радзивил набрала 1.90 баллов и не смогла пробиться в следующий этап.

Сафина Садуллаева.

В многоборье сборную Узбекистана представила Екатерина Воронина. В прыжке в длину она показала результат 6.11 метров и стала третьей в группе А, записав на свой счёт 883 очка. В метании копья спортсменка стала пятой — 49.88 метров и 858 очков. В завершающем состязании (бег на 800 метров) Воронина установила результат 2:09.73 минут и записала на свой счёт 969 очков. Спортсменка в общей сложности набрала 6298 очков и заняла 12 место, что не позволило ей пройти дальше.

Современное пятиборье. Представители сборной Узбекистана впервые приняли участие в этой дисциплине. В состязаниях по фехтованию Алисэ Фахрутдинова набрала 196 очков, одержав 16 побед и проиграв 19 раз. Она занимает 22 место в турнирной таблице.

Алисэ Фахрутдинова.

Среди мужчин в составе сборной выступил Александр Савкин, на счету которого 142 очка. У него семь побед и 28 поражений.

Вольная борьба. В 1/8 финала Бекзод Абдурахманов (-74 кг) одолел Франклина Матоса из Пуэрто-Рико, но в четвертьфинале проиграл представителю Российского олимпийского комитета (РОК) Заурбеку Сидакову. Благодаря тому, что последний вышел в финал турнира, Бекзод Абдурахманов выступит в утешительном этапе, где встретится с Аугусто Миданой из Гвинеи-Биссау. В случае победы Абдурахманов сможет побороться за бронзовую медаль.

Бекзод Абдурахманов (в синем).

В другом промежуточном этапе Жавраил Шапиев (-86 кг) победил швейцарца Стефана Рейхмуца. В поединке за бронзовую медаль узбекский борец проиграл Артуру Наифонову из РОК.

Свой утешительный матч также провёл Гуломжон Абдуллаев (-57 кг), который проиграл американцу Патрику Гилману.

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 32 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.