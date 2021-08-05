Межведомственная тарифная комиссия при Кабинета министров Узбекистана 2 августа утвердила новый тариф на тепловую энергию, реализуемую Ташкентской теплоэлектростанцией Кибрайскому району.

Новый тариф на горячую воду и пар всех параметров для всех потребителей, в том числе оптовых потребителей-перепродавцов, теплично-парниковые хозяйств и предприятия «Иссиклик манбаи» составит 275 тысяч сумов за 1 Гкал (текущий тариф — 194 350 сумов).

Тарифы включают НДС. Дата вступления новых тарифов в силу — 20 августа.



