Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 5 августа (указано ташкентское время).
В 13-й будет разыгран 29 комплектов медалей. За Узбекистан выступят восемь спортсменов.
Расписание. День 13
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Лёгкая атлетика
|прыжок в высоту, квалификация
|Светлана Радзивил
|05:10
|прыжок в высоту, квалификация
|Сафина Садуллаева
|05:10
|семиборье, прыжки в длину
|Екатерина Воронина
|05:40
|семиборье, метание копья
|09:40
|Современное пятиборье
|фехтование, квалификация
|Алисэ Фахрутдинова
|09:00
|Александр Савкин
|12:30
|Вольная борьба
|до 86 кг, утешительный бой
Жавраил Шапиев — Хасан Яздани (Иран)
|07:20
|до 57 кг, утешительный бой
|Гуломжон Абдуллаев — Лю Минху (Китай)
|07:00
|до 74 кг, 1/8 финала
|Бекзод Абдурахмонов — Франклин Гомес (Пуэрто-Рико)
|08:20
Соревнования по борьбе проводятся по системе выбывания, то есть в Токио они начинаются с 1/8 финала. Дошедшие до финала разыгрывают «золото» и «серебро», а те, кто уступил финалистам по ходу турнира, будут бороться в утешительном турнире за две бронзовые медали. Это достаточно причудливая, но годами проверенная схема, исключающая ситуации, когда два очень сильных борца встречаются в первом или втором круге, и один из них больше не имеет шанса бороться за медали.
На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 30 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.