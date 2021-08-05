Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 5 августа (указано ташкентское время).

В 13-й будет разыгран 29 комплектов медалей. За Узбекистан выступят восемь спортсменов.

Расписание. День 13

Вид спорта Дисциплина ФИО Время проведения Лёгкая атлетика прыжок в высоту, квалификация

Светлана Радзивил

05:10

прыжок в высоту, квалификация

Сафина Садуллаева

05:10 семиборье, прыжки в длину

Екатерина Воронина

05:40 семиборье, метание копья

09:40 Современное пятиборье фехтование, квалификация

Алисэ Фахрутдинова

09:00 Александр Савкин

12:30 Вольная борьба

до 86 кг, утешительный бой



Жавраил Шапиев — Хасан Яздани (Иран) 07:20 до 57 кг, утешительный бой

Гуломжон Абдуллаев — Лю Минху (Китай)

07:00 до 74 кг, 1/8 финала Бекзод Абдурахмонов — Франклин Гомес (Пуэрто-Рико)

08:20

Соревнования по борьбе проводятся по системе выбывания, то есть в Токио они начинаются с 1/8 финала. Дошедшие до финала разыгрывают «золото» и «серебро», а те, кто уступил финалистам по ходу турнира, будут бороться в утешительном турнире за две бронзовые медали. Это достаточно причудливая, но годами проверенная схема, исключающая ситуации, когда два очень сильных борца встречаются в первом или втором круге, и один из них больше не имеет шанса бороться за медали.



На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 30 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.