Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 5 августа (указано ташкентское время).

В 13-й будет разыгран 29 комплектов медалей. За Узбекистан выступят восемь спортсменов.

Расписание. День 13

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
Лёгкая атлетикапрыжок в высоту, квалификация
Светлана Радзивил
05:10
прыжок в высоту, квалификация
Сафина Садуллаева
05:10
семиборье, прыжки в длину
Екатерина Воронина
05:40
семиборье, метание копья
09:40
Современное пятиборьефехтование, квалификация
Алисэ Фахрутдинова
09:00
Александр Савкин
12:30
Вольная борьба
до 86 кг, утешительный бой

Жавраил Шапиев — Хасан Яздани (Иран)		07:20
до 57 кг, утешительный бой
Гуломжон Абдуллаев — Лю Минху (Китай)
07:00
до 74 кг, 1/8 финалаБекзод Абдурахмонов — Франклин Гомес (Пуэрто-Рико)
08:20

Соревнования по борьбе проводятся по системе выбывания, то есть в Токио они начинаются с 1/8 финала. Дошедшие до финала разыгрывают «золото» и «серебро», а те, кто уступил финалистам по ходу турнира, будут бороться в утешительном турнире за две бронзовые медали. Это достаточно причудливая, но годами проверенная схема, исключающая ситуации, когда два очень сильных борца встречаются в первом или втором круге, и один из них больше не имеет шанса бороться за медали.

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На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 30 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.