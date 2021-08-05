В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Lacetti и грузового автомобиля Isuzu, сообщило Daryo.uz со ссылкой на пресс-службу районного хокимията.

Как отмечает издание, машины столкнулись на участке дороги М39. За рулём легкового автомобиля был 53-летний житель Алмазарского района Ташкента, грузовиком управлял 23-летний водитель из Хорезмской области. В результате инцидента Lacetti загорелся, находившиеся в салоне четыре человека погибли на месте.

«В районный отдел по чрезвычайным ситуациям информация о пожаре поступила в 14:25. Пожарные прибыли на место в 14:27, в 14:29 огонь был ликвидирован и полностью потушен в 14:45», — сообщил сотрудник ОЧС Уткирбек Юлдашев.

По словам водителя грузовика, причиной аварии с большой вероятностью могло стать то, что водитель Lacetti уснул за рулём, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Isuzu.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.