ЮНИСЕФ и ВОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения запустили в Узбекистане чат-бот HealthBuddy+ — ресурс с достоверной информацией о COVID-19. Об этом «Газете.uz» сообщили в представительстве ЮНИСЕФ.

HealthBuddy+ — приложение, разработанное Европейским региональным бюро ВОЗ и региональным офисом ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии. Оно предоставляет доступ к фактам о COVID-19, помогая бороться со слухами и дезинформацией. Приложение доступно для всех стран региона на их местных языках.

«Дезинформация — одна из самых серьёзных проблем в борьбе с COVID-19. Мы ожидаем, что этот инструмент, предлагающий доступ к точной и проверенной информации, поможет пользователям быть информированными о COVID-19 и оставаться невосприимчивыми к мифам о вирусе COVID-19 и вакцинах против него», — отметил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

У приложения есть три основные функции — чат-бот, инструмент сообщения о слухах и система опроса пользователей. Чат-бот HealthBuddy+ ищет ответы на базе последних данных о COVID-19. Если ответа нет, группа экспертов обновит приложение, как только станет доступна новая информация по заданному вопросу.

Чат-бот, в частности, собирает информацию по таким темам, связанным с пандемией, как симптомы COVID-19, способы передачи, использование масок, физическое дистанцирование, психическое здоровье и вакцины.

Глава представительства ВОЗ в Узбекистане Лианн Куппенс отметила, что запуск HealthBuddy+ в Узбекистане «предоставит надёжные и соответствующие ресурсы о вирусе и вакцинах и улучшит управление инфодемиями».

Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде, в свою очередь, выразил надежду на то, что точная информация о коронавирусе поможет защитить семьи и детей от дезинформации о COVID-19 и вакцинах.

Скачать приложение можно в Google Play и App Store. HealthBuddy+ также доступен в Telegram-боте @HealthBuddyBot.