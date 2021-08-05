Член сборной Узбекистана по художественной гимнастике Сабина Ташкенбаева сообщила, что сдала положительный тест на COVID-19. Вместо неё на Олимпийских играх в Токио выступит другая спортсменка.

«В Токио проходят Олимпийские игры, и к своим соревнованиям готовятся сборная команда по художественной гимнастике. В этих соревнованиях должна была принимать участие я. Но, к сожалению, коронавирус не обошёл меня стороной. Перед вылетом тест показал положительный результат. К сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх, вместо меня выступит Екатерина Фетисова», — сообщила гимнастка в видео на своей странице в Instagram и поблагодарила всех за поддержку.

Согласно расписанию соревнований, Сабина Ташкенбаева должна была выступить 6 августа в квалификации индивидуального многоборья. На официальном сайте Игр её уже заменили на Екатерину Фетисову.