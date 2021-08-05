Агентство по противодействию коррупции разработало электронный ресурс eanticor.uz, через который граждане смогут сообщать о фактах коррупции, сообщила пресс-служба агентства.

Создание платформы было предусмотрено указом президента от 29 июня 2020 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан».

Как уточнили в Антикоррупционном агентстве, в настоящее время электронный ресурс работает в тестовом режиме, а направлять обращения можно по четырём случаям:

столкнулся с коррупцией и был вынужден дать взятку;

столкнулся с коррупцией, но взятку не давал;

столкнулся с коррупцией, не связанной со взяточничеством;

встретил честного государственного служащего.

На основе рассмотрения этих обращений и анализа коррупционных случаев, выявленных в различных сферах, агентство будет принимать меры по устранению факторов, способствующих возникновению коррупции.

В частности, речь идёт о разработке и реализации предложений об изменении, отмене или внесении поправок в законодательные нормы, приводящие к коррупции. Кроме того, на основе обращений через eanticor.uz будет вестись статистический рейтинг министерств, ведомств, районов и областей, добавили в агентстве.

В декабре прошлого года Агентство по противодействию коррупции предлагало усилить меры по защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, а также их близких родственников. Данные о них планировалось приравнять к государственной тайне.

Тогда же было принято постановление правительства, согласно которому, граждане, сообщившие о коррупции, могут получить денежную премию, а за большой вклад в борьбу с коррупцией может быть присуждена государственная награда.