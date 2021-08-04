Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5−6 августа примет участие в очередной консультативной встрече глав стран Центральной Азии, которая состоится в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии, которое пройдёт под председательством главы Туркменистана, примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Главы стран рассмотрят результаты реализации договорённостей саммита, прошедшего в Ташкенте два года назад. В повестку дня также включены вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе, наращивания торговли, создания благоприятных условий для партнёрства в энергетической сфере, расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, консолидации усилий по борьбе с пандемией и другие.

«Ожидается, что в своём выступлении лидер Узбекистана озвучит ряд инициатив, направленных на дальнейшее укрепление отношений дружбы и добрососедства, взаимного доверия и поддержки, обозначит новые перспективные направления регионального взаимодействия на основе общих долгосрочных интересов», — говорится в сообщении.

По итогам саммита будут приняты многосторонние документы, в том числе совместное заявление глав государств.

Предусматривается, что Шавкат Мирзиёев проведёт также двусторонние встречи с главами стран Центральной Азии.

В рамках программы консультативной встречи планируется провести встречу Диалога женщин-лидеров, Экономический форум Центральной Азии, выставку национальных товаров, фестиваль блюд национальных кухонь и торжественный концерт мастеров искусств стран региона.

Инициатива о проведении консультативных встреч была выдвинута президентом Узбекистанп в 2017 году на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Первый саммит глав государств прошёл в марте 2018 года в столице Казахстана Нур-Султане, а второй — в ноябре 2019 года в Ташкенте.