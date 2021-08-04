3 августа в Узбекистане выявлено 923 случая коронавируса, общее число случаев с начала пандемии в прошлом году достигло 132901, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество заболевших за день выявлено в Ташкенте — 127, Ташкентской области — 108, Сурхандарьинской — 105, Джизакской — 99, Самаркандской — 95, Каракалпакстане — 95. В других регионах цифры составляют от 91 в Ферганской области до 15 в Навоийской области.

Число умерших пациентов с коронавирусом, зарегистрированных официально, выросло на 8 и достигло 901.

Ещё у 542 человек в течение дня была подтверждена пневмония. Всего с 5 июля пневмония диагностирована у 12425 пациентов, из них 5018 выздоровели. За сутки умерло 4 человека с пневмонией, общее число умерших с пневмонией увеличилось до 83.



