Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 4 августа (указано ташкентское время).

В 12-й будет разыгран 17 комплектов медалей. За Узбекистан выступят шесть спортсменов.

Расписание. День 9

Вид спорта Дисциплина ФИО Время проведения Лёгкая атлетика семиборье, 100 м с барьерами

Екатерина Воронина

05:35 семиборье, прыжки в высоту

06:35 семиборье, толкание ядра

15:05 семиборье, 200 м

16:30 Гребля на байдарках и каноэ

каноэ-одиночки, 200 м, квалификация, заезд 1

Нилюфар Зокирова

06:05 каноэ-одиночки, 200 м, квалификация, заезд 4

Дилноза Рахматова

06:26 Вольная борьба

до 86 кг, 1/8 финала



Жавраил Шапиев — Хасан Яздани (Иран) 07:50 до 57 кг, 1/8 финала

Гуломжон Абдуллаев — Лю Минху (Китай)

08:20

Бокс +91 кг, полуфинал Баходир Джалолов — Фрейзер Кларк (Великобритания)

11:03

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 28 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.