Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 4 августа (указано ташкентское время).

В 12-й будет разыгран 17 комплектов медалей. За Узбекистан выступят шесть спортсменов.

Расписание. День 9

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
Лёгкая атлетикасемиборье, 100 м с барьерами
Екатерина Воронина
05:35
семиборье, прыжки в высоту
06:35
семиборье, толкание ядра
15:05
семиборье, 200 м
16:30
Гребля на байдарках и каноэ
каноэ-одиночки, 200 м, квалификация, заезд 1
Нилюфар Зокирова
06:05
каноэ-одиночки, 200 м, квалификация, заезд 4
Дилноза Рахматова
06:26
Вольная борьба
до 86 кг, 1/8 финала

Жавраил Шапиев — Хасан Яздани (Иран)		07:50
до 57 кг, 1/8 финала
Гуломжон Абдуллаев — Лю Минху (Китай)
08:20
Бокс+91 кг, полуфиналБаходир Джалолов — Фрейзер Кларк (Великобритания)
11:03

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 28 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.