Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 4 августа (указано ташкентское время).
В 12-й будет разыгран 17 комплектов медалей. За Узбекистан выступят шесть спортсменов.
Расписание. День 9
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Лёгкая атлетика
|семиборье, 100 м с барьерами
|Екатерина Воронина
|05:35
|семиборье, прыжки в высоту
|06:35
|семиборье, толкание ядра
|15:05
|семиборье, 200 м
|16:30
|Гребля на байдарках и каноэ
|каноэ-одиночки, 200 м, квалификация, заезд 1
|Нилюфар Зокирова
|06:05
|каноэ-одиночки, 200 м, квалификация, заезд 4
|Дилноза Рахматова
|06:26
|Вольная борьба
|до 86 кг, 1/8 финала
Жавраил Шапиев — Хасан Яздани (Иран)
|07:50
|до 57 кг, 1/8 финала
|Гуломжон Абдуллаев — Лю Минху (Китай)
|08:20
|Бокс
|+91 кг, полуфинал
|Баходир Джалолов — Фрейзер Кларк (Великобритания)
|11:03
На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 28 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.