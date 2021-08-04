«Микрокредитбанк» также приостановил коммерческое кредитование из-за увеличения доли проблемных кредитов, сообщила пресс-служба банка.

В ближайшие дни кредитование возобновят за счёт возвращенных средств.

Ограничение не коснулось льготных кредитов, предоставляющихся в рамках государственных программ. Кредиты в этом направлении выдаются в филиалах, у которых не так много проблемных кредитов.

По статистике Центрального банка, на 1 июля доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле «Микрокредитбанка» составляет 6,2% (643 млрд из 10,3 трлн сумов), хотя ещё в начале июня этот показатель был на уровне 1% (87 млрд из 8,5 трлн сумов).

Накануне Народный банк приостановил выдачу коммерческих кредитов из-за увеличения проблемных кредитов. На 1 июля их доля составляет 15%, или 3,2 трлн сумов, хотя месяцем ранее показатель был на уровне 6%.

Для справки: Проблемные кредиты (NPL, Non-performing loan, неработающие кредиты) включают в себя кредиты, просроченные более чем на 90 дней и классифицируемые как неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные.