Еще лет 25−30 лет назад узбекистанцам сложно было представить, как это — снести стены в квартире и объединить пространство в единое целое. Сегодня же жилье со свободными планировками застройщики предлагают сразу, избавляя владельцев от необходимости перепланировок.

Архитектору Людвигу Мис ван дер Роэ мир обязан квартирами-студиями. Именно он создал пространство, внутри которого могут существовать комнаты разных размеров и форм. Ванные комнаты помещались в фиксированном месте, остальная площадь зонировалась подвижными перегородками. Подобный тип жилья был прорывом в двадцатых годах XX века и остается нестандартным по сей день.

Компания Golden House предлагает покупку квартир студийного и салонного типа в «Династии». Жилой комплекс отвечает требованиям резиденций бизнес-класса: просторный зеленый двор без машин, авторский дизайн, инновационные технологии и качество исполнения. Здесь можно приобрести студии и «евродвушки» от 31 до 66 кв. м различных планировок.

За и против свободной планировки

С типом квартир-студий многие знакомы по кинокадрам: одно пространство, совмещающее в себе кухню, гостиную и спальню. Отдельным остается только санузел.





«Евродвушка» — это квартира с одной отдельной спальней. Гостиная объединена с кухней. В документах они квалифицируются как однокомнатные (тип определяется количеством жилых помещений), но по факту комнат две. Планировка схожа с обычной квартирой-студией, но оставляет больше личного пространства для хозяев. Вероятно, единственный минус квартир такого типа: живя не в одиночестве, уединиться практически невозможно, и весь быт придется выстраивать на компромиссах с ритмом жизни домочадцев.

Студийный тип жилья выигрывает своими габаритами. Одно пространство всегда кажется больше, чем несколько разделенных комнат, даже при условии равного метража. Усилить впечатление масштабного жилья поможет светлый интерьер, правильное освещение и широкие окна.

Квартиры студийного типа и «евродвушки» демократичны в цене. При перепланировке в студию квартиры из старого жилищного фонда нужно продумать и место для хранения габаритного имущества типа колясок и велосипедов. При покупке жилья в современном жилом комплексе вопрос уже решен девелопером.

В подъездах «Династии», выполненных по авторскому дизайн-проекту, продуманы удобные колясочные зоны. И хотя жилье студийного типа не отвечает потребностям большой семьи, это отличное приобретение для тех, кому необходим домашний офис, или тех, кто развивает бизнес по аренде жилья. Кроме того, небольшая уютная квартира может стать отличным подарком на совершеннолетие или свадьбу.





Очевидное преимущество квартир студийного типа — их растущая популярность, и, соответственно, повышение в цене. С одной стороны, жилье дорожает, а с другой — как авто-малолитражка, квартира студийного типа экономичнее с точки зрения объемов стройматериалов для ремонта и затрат на коммунальные услуги. И если малолитражки — оптимальные машины для города, то «малометражки» — оптимальное жилье для города, эргономичное и функциональное.

Кто и как живет в студиях

Озвученные плюсы и минусы относительны: оптимальный вариант для одного не подходит для другого. Поэтому компания Golden House попросила рассказать о квартирах-студиях тех, кто знаком с ними не понаслышке.

Дильшод, режиссер, 35 лет:

«Свою студию я арендую уже более трех лет и использую и как съемочный павильон, и как монтажную, и как место для вечеринок с командой. В начале карьеры я работал дома, что было неудобно и мне, и семье. Шум, скачущий график работы, постоянное отвлечение на бытовые дела мешали и стали поводом снять офис.

Я долго искал помещение в нежилом фонде, но все оказывалось слишком дорогим и требовало дополнительных вложений в мебель, сплит-системы и прочее. Один из знакомых, много лет проживший в Европе в квартире, которая служила одновременно жильем и мастерской, посоветовал поискать такую же в Ташкенте. Не скажу, что предложений на рынке много, но в итоге такое решение стало оптимальным. Сейчас задумываюсь о покупке своей, но такой же студии. Нынешняя — переделка в обычной девятиэтажке — темновата. И мне перестал нравится ремонт: хочу что-то более легкое, в скандинавском стиле. Кроме того, за годы оплаты съема я бы уже покрыл часть покупки своей недвижимости".

Екатерина, работник службы поддержки, 29 лет:

«До рождения ребенка студия была идеальна для нас с мужем: стильная, компактная, создающая атмосферу уединения для двоих. Но появление нового члена семьи показало: жилье не рассчитано на большое количество людей, особенно если они разного возраста. Ребенку нужно спать, а нам ужинать; ребенок хочет постучать предметами, изучая мир, а мы спать. Так, шаг за шагом набрался целый список сложностей в создании условий жизни для младенца и родителей. Несколько раз мужу пришлось совершать рабочие видеоконференции из туалета, потому что время совпадало со сном малышки. В итоге мы сдали свою студию и переехали в „евродвушку“. Удивительно, но всего одна комната абсолютно изменила погоду в доме».

Сарвар, студент, 23 года:

«Считаю, что для жизни в мегаполисе нет смысла приобретать большое жилье. Только один раз я провел неделю не выходя из дома, когда заболел. Мой ритм жизни — целый день учеба и работа, вечером — встречи с друзьями или семьей. Я даже ем дома всего пару раз в месяц. Когда наступают выходные, стараюсь выехать в горы, на дачу или в небольшое путешествие по стране. Поэтому студия — отличный вариант для меня».

Шухрат, предприниматель, 44 года:

«Студия была нашей первой и до сих пор любимой квартирой. Создав семью, мы решили, что несмотря на традиции, от родителей нужно жить отдельно. Финансы позволяли купить только „однушку“, которую мы и переделали в студию своими силами. Самое важное при обустройстве — не экономить на вытяжке и звукопоглощающих элементах. Это нюанс, который отличает эту квартиру от всех других. Зона отдыха и зона готовки могут мешать друг другу акустикой и запахами. Поскольку квартира находится на одной из центральных улиц Ташкента, на нее всегда большой спрос. Но мы не торопимся продавать недвижимость. Сейчас сдаем посольству неподалеку. В будущем планируем подарить старшему сыну».





Студии и «евродвушки», предлагаемые компанией Golden House в ЖК «Династия», хорошо подходят как для творческих личностей и студентов, так и для молодых семей и людей старшего поколения.

Такая квартира отлично подходит в качестве выгодной инвестиции — выбор подобного жилья экспатами и гостями столицы популярен. Это хороший вариант долгосрочного вложения, который в любой момент может стать жильем для ваших детей, внуков или друзей. Все квартиры имеют свои особенности. Достоинство это или недостаток — решить можно, «примерив» квартиру на себя при посещении офиса продаж и шоурума компании.

Для получения подробной информации можно обратиться в офисы продаж Golden House. На сайте можно оставить заявку и выбрать стильные планировки с открытым пространством.

Телефон: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: gh.uz

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