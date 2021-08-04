Производственные объекты и скотобойни, работающие вдоль берегов канала Салар и вокруг одноимённого водоочистного сооружения, будут переведены за пределы Ташкента, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

В организуемые в Алмалыке и Ахангаранском районе Ташкентской области «специальные промышленные зоны» переедут предприятия, специализирующиеся на переработке кожи, текстиле и птицеводстве, а также скотобойни.

Решение было принято на основе заключений координационной рабочей группы, которая занималась изучением обращений жителей махаллей вокруг очистного сооружения и озвучено на встрече с представителями этих предприятий.

На встрече члены рабочей группы поручили уполномоченным повысить эффективность работ, проводимых в рамках устранения проблем в водоочистном сооружении «Салар». Они отметили, что после приостановления выброса отходов в сооружение неприятного запаха стало меньше, но на основе выданных заключений предстоит ещё многое сделать.

В середине мая сообщалось, что в водоочистное сооружение «Салар» сбрасываются сточные воды, образующиеся в процессе производства на 533 предприятиях.

Тогда же было объявлено, что Комитет Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии разработал проект постановления правительства, которым прдлагается провести реконструкцию локальных очистных сооружений предприятий, а также перевести пять кожевенных заводов за пределы Ташкента.

В июне стало известно, что в отношении 22 должностных лиц компаний и организаций Ташкента открыты административные дела по факту сброса неочищенных сточных вод в очистные сооружения.